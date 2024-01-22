Четверо россиян спаслись при авиакатастрофе в горах Афганистана

Один из мужчин дошел до деревни и жестами попросил о помощи.

Четверо россиян спаслись при катастрофе самолета Falcon 10, который летел в Москву, но разбился в горах Афганистана. Крушение произошло в воскресенье, 21 января: известно, что воздушное судно выполняло частный медицинский эвакуационный рейс из Паттайи (Таиланд) в Москву с двумя посадками на дозаправку. На борту Falcon 10 находились шесть человек: два пилота, два медработника, а также супруги Евсюковы.

Анатолий Евсюков — бизнесмен и основатель рынков в Волгодонске (Ростовская область). Вместе с женой Анной он отдыхал в Таиланде с середины декабря 2023 года. В какой-то момент супруга бизнесмена сильно заболела и начала лечение в одной из клиник Паттайи. Позже было принято решение подключить Анну к аппарату искусственной вентиляции легких и на самолете Falcon 10 доставить в Москву.

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Однако в небе над Афганистаном у него, согласно данным оперативных служб, закончилось топливо из-за сильного встречного ветра и произошел отказ обоих двигателей. В результате борт врезался в гору в районе Зебак (провинция Бадахшан). Супруги Евсюковы не выжили в этой авиакатастрофе. А один из уцелевших россиян смог самостоятельно добраться до ближайшей деревни и жестами попросил местных жителей о помощи.

Вскоре спасательная команда ВВС Афганистана нашла разбившийся Falcon 10 в «очень холодной, отдаленной гористой местности с большим количеством снега». Утром в понедельник, 22 января, четверо россиян, которые находились на борту самолета, были доставлены в Кабул для оказания первой помощи. В настоящее время состояние пилотов Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева, а также медиков Павла Попова и Игоря Сывороткина оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что четверо детей выжили после 17 дней в колумбийских джунглях — они оказались там после авиакатастрофы.