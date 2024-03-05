Четыре медведя напали на женщину и переломали ей руки

Мужа пострадавшей животные не тронули.

В Индии четыре медведя напали на супружескую пару и сломали женщине обе руки. Об этом пишет Geotvnews.com.

Дикие звери набросились на жителей города Сирохи в штате Раджастхан. Мужчину они практически не тронули, а вот женщине сломали руки и сильно ударили ее по голове. Она попала в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Сейчас пострадавшая находится под присмотром медиков, ее состояние оценивают как тяжелое. О госпитализации ее мужа не сообщается.

По данным СМИ, в последнее время медведи стали часто выходить к людям в окрестностях Сирохи и города Маунт-Абу. Хищники подходили к жилым домам в поисках еды, но агрессию до последнего они не проявляли.

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Какие медведи обитают в Индии? В Индии обитают медведи-губачи. Также они живут в Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Эти хищники достигают в холке 90 сантиметров и в основном питаются муравьями и термитами. Размеры губачей довольно скромные, однако они считаются очень опасными, поскольку нападают на людей намного чаще медведей других видов. За последние 20 лет в результате подобных инцидентов пострадали тысячи жителей Индии.