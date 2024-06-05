Четыре мужчины из Индии утонули в реке Новгородской области

Трое студентов пытались спасти друга и погибли вместе с ним.

Четыре студента из Индии погибли во время купания в Великом Новгороде. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Реклама

Во вторник вечером компания из пяти студентов купалась в реке Волхов. Одного из них стало уносить течением, и другие бросились ему на помощь. В итоге выбраться удалось только одному человеку. Остальные утонули.

По данным канала, погибшим было от 18 до 20 лет. Выживший молодой человек находится в больнице. Сейчас проверку по факту случившегося проводит прокуратура.