Четырехдневная рабочая неделя оказалась эффективнее обычной

Этот вывод сделали после масштабного шестимесячного исследования в 61 британской компании.

Результаты, которых все с нетерпением ждали, теперь подтверждены – согласно новому крупному исследованию, четырехдневная рабочая неделя действительно работает.

В течение шестимесячного периода, начиная с июня 2022 года, 61 британская компания сократила рабочее время своих сотрудников на 20% без изменения их заработной платы. Сотрудники, принимавшие участие в эксперименте, опрашивались на протяжении всего испытания, и 71% сообщили о более низком уровне выгорания, чем раньше, а 39% заявили, что испытывают меньше стресса.

В то же время большинство начальников этих компаний обнаружили, что цели по производительности продолжают выполняться, и они даже выиграли от увеличения доходов в среднем на 1,4%.

Программу координировали группы кампании 4 Day Week Global и 4 Day Week Campaign в Великобритании, аналитический центр Autonomy и ученые Кембриджского университета и Бостонского колледжа в США. Джо Райл, директор кампании 4 Day Week Campaign, называет результаты «главным прорывом» для идеи сокращения рабочей недели.

«В самых разных секторах экономики эти невероятные результаты показывают, что четырехдневная рабочая неделя действительно эффективна», – Джо Райл.

«Перед испытанием многие задавались вопросом, увидим ли мы увеличение производительности, – и мы увидели. Многие сотрудники в первую очередь были очень заинтересованы в повышении эффективности. Долгие встречи со слишком большим количеством людей сократили или совсем исключили. Работники были гораздо менее склонны „убивать время“ и активно искали средства повысить свою производительность», — говорит Брендан Берчелл, профессор из Кембриджского университета.

В 2021 году опрос показал, что три четверти британских «белых воротничков» рассматривали возможность увольнения с работы из-за выгорания, отсутствия баланса между работой и личной жизнью и «токсичной» рабочей среды.

Опрос показал, что трое из четырех британских сотрудников хотели перейти на четырехдневную рабочую неделю после пандемии.

Реклама

Кризис стоимости жизни, в том числе стоимость проезда на работу, и проблемы с уходом за детьми и родственниками являются основными причинами, по которым работники настаивают на меньшем количестве рабочих часов и большей гибкости графика.

С 2015 по 2019 год эта идея была опробована на 2500 рабочих в Исландии и оказалась «ошеломляюще успешной». По словам аналитиков, работники были менее подвержены стрессу и установили оптимальный баланс между работой и личной жизнью, в то время как начальники не заметили значительного снижения производительности или предоставления услуг.

Однако некоторые критики говорят, что такая концепция невозможна для работников, ориентированных на клиентов, или для проведения разных операций круглосуточно и без выходных, в том числе там, где оплата сверхурочной работы будет сопряжена с дополнительными расходами для работодателей или налогоплательщиков. Некоторые экономисты утверждают, что сокращение рабочего времени снизит уровень жизни, а лидер одной из основных деловых ассоциаций Испании раньше называл это «безумием».

Как сохранить здоровье при сидячей работе? читать

В последнем испытании приняли участие около 2900 сотрудников из самых разных отраслей: финансовые услуги, розничная торговля, консалтинг, жилищное строительство, IT, маркетинг, гостиничный бизнес и подбор персонала. Участвовали как крупные, так и мелкие компании, от Королевского биологического общества до локального продуктового магазина.

В сентябре прошлого года, когда компании достигли середины испытаний, выяснилось, что не все гладко перешли на четырехдневную рабочую неделю. Однако около 95% опрошенных компаний заявили, что производительность либо осталась прежней, либо улучшилась с момента внедрения этой системы.

После сопоставления результатов в конце эксперимента обнаружилось, что уровни тревоги и усталости, о которых раньше сообщали сотрудники, снизились, а их психическое и физическое здоровье улучшилось. Общее улучшение состояния здоровья даже привело к сокращению на 65% числа дней больничных, взятых работниками.

Те, кто ухаживает за детьми или родственниками, выиграли от четырехдневной рабочей недели, так как 60% работников оказалось легче совмещать такую работу со своими обязанностями. Еще 62% заявили, что у них улучшились показатели социализации, поскольку им стало легче совмещать встречи с друзьями с работой.

Людям старше 50 лет вредно спать меньше 6 часов в сутки читать

Сотрудники также оказались менее заинтересованы в смене места работы благодаря новому графику: количество ушедших из компании сотрудников сократилось на 57% по сравнению с прошлым годом.

По словам участников эксперимента, в дополнительный выходной они отдавали больше времени своим старым хобби: например спорту, кулинарии и волонтерству. Другие нашли новые увлечения или получили профессиональную квалификацию, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Однако самым популярным способом провести еще один свободный день были обычные вещи, например, совершение покупок или домашние дела.

Большинство (92%) участвующих компаний заявили, что намерены сохранить четырехдневную рабочую неделю после завершения испытания, а 30% подтвердили, что уже сделали ее постоянной.