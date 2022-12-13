Четырехлетний мальчик неделю жил среди гиен и шакалов

Ребенок потерялся в саванне и едва не погиб там.

Потерявшийся в саванне четырехлетний мальчик почти неделю выживал среди гиен и шакалов. Об этом пишет Kenyans.co.ke.

История произошла в Кении, округе Макуэни: маленький мальчик вместе с братьями пас скот и внезапно исчез. На поиски ребенка отправились 70 человек, однако начались проливные дожди, и следы мальчика пропали окончательно.

Пилоты четыре часа летали над саванной, пока у них не закончилось топливо. Часы сканирования местности с воздуха не показывали ничего кроме бродящих по выжженной солнцем равнине гиен и шакалов.

«Такая обстановка опасна для любого человека, который может оказаться в ней один, не говоря уже о таком маленьком ребенке. Однако из-за обильных дождей не было дефицита поверхностных вод. Это, по крайней мере, давало мне уверенность в том, что мальчик не погибнет от жажды», — рассказал один из пилотов, который вел поиски с воздуха.

Спустя шесть дней мальчика все же нашли: спасатель заметил ребенка среди бескрайней пустыни, тот прятался в кустах и был слаб, но жив.

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Фото: SHELDRICK WILDLIFE TRUST

Пилот был в шоке, что мальчик все еще в состоянии ходить. Его срочно отвезли в больницу, где врачи оказали маленькому пациенту помощь. У него диагностировали множество царапин, мозолей и укусов комаров.