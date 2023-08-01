Четырехлетний мальчик раскопал кости динозавра: находке 100 миллионов лет

Книга рекордов Гиннесса напоминает о рекорде, который установил Уайли Брайс еще девять лет назад.
Уайли Брайсу из Мэнсфилда, штат Техас, было всего четыре года, когда он обнаружил кости динозавра возрастом 100 миллионов лет: этот факт сделал его самым молодым человеком, когда-либо обнаружившим окаменелость неизвестного вида динозавров.
Уайли вместе со своим отцом Тимом рыл землю на строительной площадке рядом с продуктовым магазином в их родном городе.
«В сентябре 2014 года мы искали окаменелости на строительной площадке в надежде найти зубы акулы – они там иногда попадаются. Мы только нашли несколько крупных рыбьих позвонков, разбросанных по наклонному склону холма. Я пошел впереди отца к дальнему концу холма и нашел кусок кости (кусок ребра), вымытый из холма последним ливнем», – вспоминает Уайли.
Мальчик показал кость отцу. На том же месте они нашли еще несколько кусков кости, которые, по-видимому, принадлежали какому-то крупному животному. Отец связался со своим другом Джеральдом Боганом, чтобы узнать, что им делать, и тот посоветовал обратиться к Рокки Мэннингому из Далласского палеонтологического общества.
«Рокки помог нам вызвать профессоров Южного методистского университета (Луиса Джейкобса, Дейла Винклера и Майка Полсина) на место, чтобы они осмотрели кости. Первоначально предполагалось, что это либо гигантская морская черепаха, либо плезиозавр, если судить по первым нескольким костям», – Уайли Брайс.
Началась работа по получению разрешения на раскопки – на это потребовалось семь месяцев.
Археологи заметили, что у ископаемого существа, судя по костям, были ноги вместо ласт, а также большие плечевые шипы и круглые остеодермы (бронированные кости по всему телу, которые используются для защиты).
«Майк Полкин был первым, кто предположил, что животное может быть бронированным динозавром – нодозавром», – рассказал Уайли.
Нодозавры были наземными динозаврами размером с пони, которые жили в юрский период и имели пластинчатые доспехи.
Основываясь на анализе слоев пепла над и под ископаемым, ученые пришли к выводу, что окаменелостям от 95,28 до 95,29 миллионов лет.
«Существо, возможно, было около 4,5 метра в длину, с короткими ногами и длинным хвостом. Но собрать удалось не все кости. Некоторые, возможно, были потеряны, когда склон холма выровняли эскаваторами», – добавил Уайли.
Окаменелости все еще исследуют, но ученые добились впечатляющего прогресса благодаря компьютерной томографии верхней части тела и черепа. Исследователи надеются назвать существо в честь Уайли, но, возможно, это случится не скоро.
Уайли по-прежнему ищет окаменелости в свободное время и находит другие интересные ископаемые остатки. Он надеется, что его уникальная находка вдохновит других детей выйти на улицу и исследовать мир.
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