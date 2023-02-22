Чилийская пловчиха проплыла 2,4 км в ледяных антарктических водах

Она надеется попасть с этим достижением в Книгу рекордов Гиннесса.

Барбара Эрнандес, пловчиха из Чили, стала первым человеком, преодолевшим дистанцию в 2,4 километра в антарктических водах, где температура составляет всего 2°C. 37-летняя спортсменка потратила на заплыв всего 45 минут 30 секунд.

Более того, она совершила заплыв без гидрокостюма – в обычном купальнике, шапочке для плавания, очках и берушах.

«Мой самый большой соперник – это страх. Страх неудачи, страх подвести людей, которые в меня верят, – вот мои главные противники», – сказала Эрнандес.

Заплыв начался с корабля ВМС Чили у острова Гринвич в Антарктиде. Примерно через 20 минут после начала Эрнандес начала ощущать первые признаки гипотермии.

«Я почувствовала, как что-то холодное пронзило мое сердце», – вспоминает она. Такой симптом заставил бы большинство людей поспешно прекратить плавание, но Эрнандес продолжала упорствовать, наконец достигнув своей конечной точки – буя посреди океана.

Во время заплыва Барбару сопровождали на лодке Фото: Barbara Hernandez

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«Это было очень сложное плавание. После прохождения первой мили я подумала, что никогда не доберусь до буя. Я чувствовала, как мои руки становятся все тяжелее. Но я старалась не сосредотачиваться на этом», – Барбара Эрнандес.

После окончания заплыва пловчиху доставили в клинику на борту военного Janequeo, где врачи измерили температуру ее тела, которая составляла всего 27 °C. Несмотря на это, она не потеряла сознание и полностью восстановилась всего за два часа.

В настоящее время ее рекордный заплыв был признан Международной ассоциацией зимнего плавания первым, но она надеется, что вскоре он также будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Эрнандес надеется, что ее заплыв не только поможет продемонстрировать ее навыки, но и повысит осведомленность о влиянии изменения климата на Антарктиду. Буквально на прошлой неделе исследование, проведенное Национальным центром данных по снегу и льду, показало, что уровень антарктического морского льда в настоящее время рекордно низкий за всю историю наблюдений.

Барбара Эрнандес Фото: Barbara Hernandez

«Что меня пугает, так это то, что Антарктида продолжает таять. Во время заплыва я думала об этом. Мои ноги болели, но я чувствовала себя сильной. Я подумала, что это не только для меня, это дело, которое мы хотели осветить», – сказала Эрнандес.

На следующем этапе Эрнандес хочет завершить марафон «Семь океанов», в котором она проплывет через семь каналов или проливов по всему миру.