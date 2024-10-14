Численность диких животных в мире снизилась на 73%

Это произошло за последние 50 лет.

За последние полвека численность диких животных в мире сократилась на 73%. Об этом сообщили в Лондонском зоологическом обществе (ZSL).

Лондонское зоологическое общество (The Zoological Society of London, ZSL) — научное общество зоологов Великобритании, исследующих животных и популяризующих сведения о них. Организация работает с 1826 года.

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Ученые проанализировали популяции почти 5,5 тысячи видов животных, в число которых вошли как наземные, так и водные виды. Оказалось, что в период с 1970 по 2020 год особей стало на три четверти меньше. А главной причиной этого стала деятельность человека.

По словам экспертов, самая тревожная ситуация сложилась в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Там сокращение популяций достигло рекордных 95%.

«Мы оказались в опасной близости к критической точке для гибели природы и изменения климата», — предупредил глава ZSL Мэттью Гулд.

Но есть и хорошие новости, о которых рассказал зоозащитник. К ним относится начало восстановления популяции горных горилл в Африке и ситуация с численностью диких бизонов, которые ранее находились на грани полного исчезновения. В последнее время она начала медленно расти.