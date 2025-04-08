Что будет в День космонавтики в Москве

В День космонавтики в городском променаде «Острова Мечты» на площади «Москва» пройдут встреча с лётчиком-космонавтом Сергеем Рязанским, крутые лекции от популяризаторов науки и концерт от JockerSchool.

С 14:00 до 17:00 в интерактивных зонах можно будет потрогать настоящие метеориты, пообщаться с роботами и попробовать себя в космических мастер-классах. А для самых любознательных — викторина с классными призами! Мероприятие бесплатное, а вход свободный.

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В Космическом лектории участников ждут встречи с легендарными космонавтами и ведущими популяризаторами науки, которые расскажут о последних достижениях в области космоса. Среди них — летчик-космонавт Сергей Рязанский, аэрокосмический инженер Денис Прудник, космический инженер Марат Айрапетян и планетарный геолог Алиса Зарипова.

Партнерские зоны предложат уникальные развлечения, включая выставку от Музея роботов и мастер-классы от Музея истории мироздания с настоящими метеоритами. Кульминацией фестиваля станет концерт от арт-студии JockerSchool.