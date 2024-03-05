Что дарить на 8 марта? 13 идей на любой вкус и кошелек

Собрали чертову дюжину идей для подарков, которые не только порадуют получательницу, но и покажут вашу искреннюю заботу и внимание к её интересам. Универсальные и необычные варианты как для ухода за собой и качественного отдыха, так и для уборки и создания атмосферы дома.

Для себя любимой

Необычный бьюти-бокс от TECNO и MIXIT

У бренда смартфонов TECNO в коллаборации с российским брендом косметики MIXIT есть подарочный бокс, который создатели выпустили в рамках проекта «Покажи настоящую себя». В комплект входят смартфон с сияющим дизайном TECNO CAMON 20 Pro, TWS наушники TECNO SONIC 1 и пять продуктов уходовой косметики для лица от MIXIT: очищающая пенка, увлажняющие тоник и крем для сухой кожи, а также сыворотка и омолаживающая лифтинг-маска.

TECNO CAMON 20 Pro выделяется основной камерой 64 Мп с кольцевой вспышкой на 4 диода, а также селфи-камерой 32 Мп с двойной вспышкой, что позволяет создавать яркие кадры в любое время суток, а с наушниками TECNO SONIC 1 можно слушать музыку на протяжении 50 часов без подзарядки – это более 1 000 треков!

В этом бьюти-боксе TECNO и MIXIT создали набор для идеального кадра. Это послание всем девушкам: для блестящего селфи не обязательно делать макияж и накладывать фильтры. Чтобы чувствовать себя уверенно в кадре, достаточно просто ухаживать за кожей лица. А смартфон от TECNO поможет запечатлеть все радостные моменты. Такой бокс станет отличным подарком для любой девушки (особенно – для той, которая любит снимать все вокруг и себя в том числе).

Набор-дуэт для интенсивного увлажнения кожи рук и тела «Розовые лепестки»

Набор-дуэт «Розовые лепестки» – это идеальное сочетание продуктов для интенсивного питания и восстановления кожи рук и тела с чувственным ароматом и насыщенной текстурой. В него входят увлажняющие крем для тела «Дамасская роза, асаи и гранат» и крем для рук «Персидская роза и аргана».

Средства австралийского бренда Grown Alchemist представляют собой уникальную синергию природной алхимии и передовых научных достижений индустрии красоты для создания средств, действующих в гармонии с кожей.

Натуральные активные ингредиенты имеют молекулярную структуру, которую организм может распознать и использовать для достижения видимых результатов и максимальной эффективности. Действенные формулы – это следствие уникальных достижений бренда на международной арене в исследованиях натуральной космецевтики. Благодаря этим достижениям и создается новое поколение средств по уходу за волосами, кожей лица и тела.

Иммерсивный спектакль в усадьбе в центре Москвы

Для любительниц культурного досуга отличным подарком на 8 марта может стать поход в театр, особенно если формат спектакля не совсем типичный. Постановка «Гример» от Нового театра и корпорации Синергия проходит в формате иммерсивного квеста. Рука об руку гости следуют за героями спектакля, следят за захватывающим действом, совершая путешествие по великолепному особняку усадьбы Салтыковых-Чертковых.

В спектакле одновременно разворачиваются две захватывающие истории: легенда о любви, верности и страданиях талантливого художника и его прекрасной возлюбленной, крепостной актрисы, а также история рождения русского профессионального театра, рассказанная от лица его создателей. Независимо от того, является ли она вашей девушкой, женой, мамой, сестрой, подругой или тещей, «Гример» станет отличным подарком для любой женщины в этот день.

Сувенирные носки «Лучче чем Гуччи»

Сувенирные носки «Лучче чем Гуччи» — душевный, практичный и стильный подарок. Он понравится любой женщине, подчеркнет ее (и ваше) чувство юмора и креативность и станет стильным аксессуаром, который непременно будет выделяться среди повседневных вариантов.

Дизайнерский принт на мотив знаменитого народного промысла гжельской росписи отсылает к истокам национальной культуры и традициям, при этом за счет надписи выглядит свежо и иронично – и станет отличным подарком для девушки, которая ценит стиль и индивидуальность.

Универсальный размер носков подойдет большинству женщин. Эластичная резинка не врезается в ногу, а высококачественный хлопок дарит коже приятное ощущение комфорта.

Суперсыворотка для лица от Erborian

В 200 г. до н.э. известный своими невероятными преимуществами, но труднодоступный корень женьшеня был в прямом смысле на вес золота! А теперь вся его сила заключена в небольшой стильной баночке.

Женьшень Суперсыворотка помогает уменьшить проявление тонких линий и морщин благодаря интенсивным разглаживающим и подтягивающим свойствам. Всё потому, что один из главных ингредиентов сыворотки – комплекс белого женьшеня и ферментированный красный женьшень, а его сочетание с пептидами как раз помогает сделать кожу более гладкой и эластичной. Текстура сыворотки прекрасно ощущается на коже, словно окутывая ее комфортом.

Наносить сыворотку стоит два раза в день, утром и вечером, перед кремом. Важно: проникновение активных ингредиентов лучше, если кожа влажная. Поэтому эксперты рекомендуют наносить суперсыворотку сразу после нанесения тоника или лосьона.

Беспроводные наушники для спокойного сна

soundcore Sleep A10

Согласно научным исследованиям, женщины спят меньше, чем мужчины. А во сне нуждаются больше, чем сильная половина. Подарите дамам... качество сна! Например, специальные наушники от soundcore Sleep A10.

Миниатюрное и легкое устройство идеально подойдет к размеру персональной ушной раковины и не вывалится во время сна на боку. 4-ступенчатая система маскировки шума избавит от посторонних звуков и поспособствует быстрому засыпанию под фоновую музыку, звуки природы или же любимую аудиокнигу. Функции мониторинга сна и умного будильника помогают обеспечить продолжительный физиологичный сон. Устройством можно управлять через приложение, подстраивая наушники под индивидуальные параметры и запросы. Полного заряда аккумулятора хватит на 6 часов работы устройства в режиме «Музыка», до 10 часов в режиме «Сон» и до 8 часов при сочетании обоих режимов. С зарядным кейсом время работы увеличивается до 40 часов.

Для дома

Проектор – для уютного кинопросмотра дома и в путешествии

Samsung The Freestyle

Ваша мама смотрит турецкие сериалы? Жена любит вечерами устраивать просмотры ромкомов? Или, может, сестра подсела на документальные фильмы о дикой природе?

Подарите Samsung The Freestyle – портативный проектор, который можно смотреть где угодно, ведь он весит всего 800 грамм и может работать от внешнего аккумулятора. Настоящий кинотеатр, который легко взять с собой в гости или в путешествие!

Угол наклона 180 градусов позволяет проецировать яркое и четкое изображение на любую поверхность. А благодаря автоматической настройке и корректировке проекции пользоваться проектором очень легко — его достаточно просто включить — и можно сразу наслаждаться контентом! Ведь он показывает изображение размером от 30 до 100 дюймов.

К тому же, у проектора The Freestyle есть функции Смарт ТВ и встроенные динамики, что делает его идеальным для просмотра фильмов и сериалов. Samsung The Freestyle — не просто проектор, а источник бесконечных развлечений, доступный где угодно — дома или на природе!

Маруся – подруга и советчица во всех вопросах

VK Капсула Нео

Кто вовремя разбудит, включит музыку под любое настроение, подскажет рецепт вкусного пирога и перескажет последние новости? Конечно, дружелюбная Маруся – голосовой помощник, который обитает в стильной колонке VK Капсула Нео.

VK Капсула Нео помещается на ладони и является полноценной умной колонкой с голосовым управлением. Она выполнена из приятного на ощупь матового пластика, габариты — 9 см в высоту и 7,5 см в ширину, а вес вместе с адаптером — всего 430 граммов. Цифровой светодиодный дисплей VK Капсула Нео адаптируется под освещение в помещении и показывает время, погоду и другие данные. В комплекте с устройством идет набор стикеров, с помощью которых можно кастомизировать колонку.

Чего только не умеет голосовой помощник Маруся: она может отправлять и читать сообщения, ленту ВКонтакте или почту, следить за личным календарем, включать треки из плейлистов пользователя, его друзей и кумиров в соцсети, сказки, подкасты, фильмы из онлайн-кинотеатра Wink, управлять устройствами умного дома более чем 60 производителей, запускать обучающие викторины и тренажеры. Так что ей удастся найти общий язык с кем угодно – вашей дочкой, женой, сестрой или даже бабушкой!

Беспроводной моющий пылесос от Greenworks

В Международный женский день особенно важно показать своей возлюбленной стремление заботиться о доме вместе с ней. Отличным помощником женщине станет беспроводной пылесос Greenworks G24SVK4D. Это настоящая модель-трансформер: при необходимости, вертикальный пылесос легко превращается в ручной, позволяя без труда работать с мебелью и шторами.

В комплекте идёт шесть насадок под самые разные домашние задачи — для уборки шерсти, очищения ковров, твёрдого пола и щелей, а также универсальный вариант, поэтому без внимания не останется ни один уголок! Тёмные помещения тоже не станут проблемой, ведь на щётке есть специальная подсветка. LED-дисплей покажет, что пылесос готов работать в автономном режиме до 45 минут, а также предупредит, когда устройству понадобится подзарядка.

Стиральная машина с сушкой – для экономии времени и места

Стиральная машина – один из самых необходимых приборов в любом доме в наши дни. А если она снабжена ещё и сушкой? Именно об этом мечтают многие люди с большой семьей (и обилием стирки). Стиральная машина с сушкой от TCL (модель TWF100-N12312EHA07e) будет хорошим подарком для любой женщины, которая заслуживает избавления от вечной мороки со стиркой и развешивания белья.

Прямой привод обеспечивает тихую работу стиральной машины, что важно для комфортного использования в любое время суток, а стирка паром позволяет удалять аллергены и бактерии, что особенно пригодится людям с аллергией или маленькими детьми.

Деликатная сушка при низкой температуре сохранит качество и внешний вид деликатных тканей, а очистка барабана и промывка распылением помогут поддерживать машину в чистоте. Еще одно выгодное свойство стиральной машины – возможность дозагрузки белья (будет полезно, если случайно забыли положить какую-то вещь). Функция отложенного старта позволит начать стирку в удобное время, даже если хозяйки нет дома. И наконец, защита от детей предотвратит случайное изменение настроек или открытие люка во время работы машины.

Набор посуды в стиле сканди

Скандинавский стиль с его разумным минимализмом и безупречной функциональностью сегодня на пике популярности. Потому дизайнеры Röndell создали коллекцию Fjord, в состав которой входят сковороды, вок и сотейник из кованого алюминия, а также ковш и две кастрюли из нержавеющей стали.

Строгий, гармоничный внешний вид посуды сразу же приковывает к себе внимание. Да и пользоваться ею очень удобно и безопасно благодаря бакелитовым вставкам на ручках. Тройное вштампованное, а затем вплавленное дно без воздушных полостей ковша и кастрюль гарантирует быстрый прогрев всей поверхности и идеальное приготовление любых блюд.

Сковороды, вок и сотейник, изготовленные из кованого алюминия, который известен своей высокой теплопроводностью, имеют прочное внутреннее двухслойное антипригарное покрытие, безопасное и экологичное. Для вока и сотейника предусмотрены крышки из термостойкого стекла с отверстиями для выхода пара: их плоская форма способствует экономии места при хранении. Предметы коллекции подходят для всех видов плит, включая индукционные.

Микроволновая печь, которая идеально впишется в интерьер кухни

Знали ли вы, что микроволновка уже давно перестала быть просто обычным гаджетом для разогрева еды? Сегодня микроволновая печь для многих уже стала альтернативой духовому шкафу и, своего рода, изюминкой интерьера.

Так, интерьерная микроволновая печь Samsung Bespoke (MWT5000 Т) воплощает в себе широкий функционал и оригинальный внешний вид.

Микроволновые печи Samsung в стиле Bespoke представлены в различных цветовых решениях (например, нежный мятный или пудрово-розовый) и могут стать ярким акцентом практически на любой кухне.

Автоменю с запрограммированными рецептами (от десертов до традиционного запекания почти как в духовом шкафу) порадует любителей приготовить что-то новенькое и вкусное. Биокерамическое внутреннее покрытие не только легко чистится, но и обладает антибактериальными свойствами, что очень важно для поддержания гигиены. Ускоренная разморозка отлично выручит в случае, когда появилось вдохновение что-то приготовить, а ингредиенты заранее не разморожены. Ну и куда же без функции гриля – с этой функцией в микроволной печи прекрасно получаются вкусные и полезные блюда с хрустящей корочкой!

Умный робот-пылесос от REDMOND

Порядок дома любят все, кто бы что ни говорил, но не все готовы тратить силы и время на его поддержание. Решение есть! Умный робот-пылесос REDMOND RV-R630S с ультратонким корпусом 7,7 см проведет сухую и влажную уборку, пока все домашние на работе или прогулке. Такой подарок точно понравится как домохозяйке, так и бизнесвумен с напряженным графиком.

Управлять роботом удобно через бесплатное приложение REDMOND Robot. Одним касанием уборка запускается со смартфона — пылесос соберет шерсть животных и помоет пол без разводов. К возвращению домой уже можно будет ходить по полу босиком.

Отдельно к RV-R630S можно приобрести съемные крышки с яркими иллюстрациями, в том числе от особенных художников из БФ «Перспективы». С ними робот-пылесос превратится в настоящий объект искусства в доме и будет радовать глаз во время уборки.