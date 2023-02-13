Что мог делать китайский аэростат в небе над США? Расследование ФБР

Появились новые данные.

4 февраля 2023 года американские военные сбили у побережья Южной Каролины то, что официальные лица назвали китайским разведывательным аэростатом. США и Канада отследили воздушный шар, когда он пересек Алеутские острова, пролетел над Западной Канадой и вошел в воздушное пространство США над Айдахо.

Представитель Госдепартамента заявил, что воздушный шар мог собирать сообщения и данные через спутник и имел «несколько антенн» в дополнение к другому оборудованию, используемому «явно для разведывательного наблюдения».

Реклама

«Мы знаем, что Китай использовал такие аэростаты для наблюдения. Изображения с высоким разрешением с пролета U-2 показали, что высотный аэростат был способен проводить операции по сбору разведданных», – заявили в Госдепартаменте.

На данный момент остатки аэростата находятся в лаборатории ФБР в Квантико, штат Вирджиния. В распоряжении федерального бюро расследований находятся купол аэростата, проводка и некоторое количество электроники. Также были обнаружены солнечные батареи.

Стартовав с Аляски и Канады, воздушный шар направился в Монтану через США по схеме полета, которая, по словам властей, привела их прямо над ядерной ракетной базой, на которой размещается стратегическое командование США, и военной базой, на которой находятся малозаметные бомбардировщики В-2.

Власти Китая заявили, что аэростат – воздушный шар, следивший за погодой, который сбился с курса. Однако, похоже, в администрации президента США Джозефа Байдена не верят этой версии.

«Этот безответственный поступок полностью продемонстрировал то, что мы и так давно знали. КНР становится все более репрессивным государством дома и более агрессивным за рубежом», – заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.