Что подарить на 8 марта? Советует психолог

Советские традиции – в прошлом. Важно учитывать интересы вашей жены, подруги или родственницы.

Приближается 8 марта. И если вы еще не купили подарок для своей жены, девушки, коллеги или родственницы — самое время этим заняться. Психолог и парфюмер рассказали Russian Traveler, как выбрать презент, чтобы порадовать (а не обидеть) своего близкого человека.

По мнению психолога, гештальт-терапевта Елены Масоловой, секрет подарка, который принесет другому человеку радость, — в том, как вы его выбираете. Настрой очень важен: часто вещь дарится из позиции «лишь бы подарить», и это всегда чувствуется. В итоге вы получаете формальное «спасибо», а подарок стоит на полке или вообще передаривается.

Елена Масолова психолог, гештальт-терапевт Поэтому выбирая подарок, настройтесь эмоционально на человека, которому хотите его сделать. Почувствуйте себя, свои переживания, представьте, как ваша девушка реагирует на подарок — и вы чётко почувствуете, что вам стоит купить. Здесь включается бессознательный процесс — вы как будто случайно вспоминаете то, о чем она мечтала. В этом случае ваш подарок принесёт много радости получательнице.

По ее словам, за последние десятилетия ситуация с подарками сильно изменилась: женщинам, которые жили в Советском Союзе, радость приносил любой презент — ведь все было в дефиците. Теперь же можно найти все, что угодно, потому не нужно выбирать вещь из серии «нужно» или «пригодится в хозяйстве» — такое женщина всегда купит сама. Но если вы вложите в подарок свои эмоции и предвкушение, то вы на 100% угадаете.

«Максимально удачным станет подарок, который попадет в зону интересов вашей половины. Для этого сядьте и подумайте, чем интересуется ваша девушка, чем она увлекается – выберите две-три сферы и подарите что-то из них. Здесь всего лишь важна внимательность. Даже если вы не помните прямо сейчас, можете задать пару вопросов своей половине и сориентироваться, чтобы она хотела получить. Если совсем «затык», то не стоит стесняться и спросить напрямую. Это будет гораздо лучше, чем, если вы подарите что-то ненужное. Даже если она будет знать, что будете ей дарить, вы можете обыграть сам процесс дарения, и всё равно получится сюрприз и масса позитивных эмоций», — считает психолог.

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Фото: Unsplash

Между тем, в начале марта в России провели опрос на тему лучших подарков на 8 марта. Первое место заняли цветы (так считает 71% женщин), далее идет романтический ужин дома с любимой едой и напитками (60%), неожиданный сюрприз (50%) и ужин в ресторане (45%). Также в топ презентов попали книги (41%), абонемент на занятия спортом, творчеством или танцами (41%), что-то из виш-листа (39%), сертификат на продукцию любимого бренда (37%), курсы (33%), украшения (23%) и парфюмерия (22%), говорится в результатах исследования компании «Нетология».

Частный парфюмер Екатерина Сиордия в беседе с Russian Traveler отметила, что для того, чтобы самостоятельно выбрать девушке парфюм, нужно или хорошо знать парфюмерные предпочтения дамы, или помнить о ее увлечениях.

«В первом случае можно купить те духи, которыми она уже пользуется, или фланкер этого аромата. Фланкер — это те же самые духи, но с несколько измененной формулой. Можно найти аромат из той же парфюмерной группы. Например, если женщина любит акватику, подарить ей вышедшую в этом стиле новинку. В некоторых магазинах продаются тематические наборы миниатюр. Это и возможность познакомиться с новыми ароматами, пусть даже из привычной группы, и, как правило, красивая упаковка», — рассказывает парфюмер.

Другой подход к выбору духов в подарок — это отталкиваться от увлечений девушки. Если она любит, например, Фриду Кало — подарить ей парфюм, посвященный художнице. Тематические духи найдутся и для любительниц сериалов, и для тех, кто верит в астрологию. Такую парфюмерию можно найти в частных парфюмерных ателье. Такой подарок продемонстрирует внимание дарителя к тому, что важно значимой для него даме, заключает наша собеседница.