Что произойдет, если съесть самый острый перец в мире?

Некоторые сорта перца отличаются необыкновенной остротой, и использовать их можно лишь в минимальных объемах - в противном случае здоровью может быть причинен серьезный ущерб.

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Однажды 34-летний житель Нью-Йорка обратился в больницу, жалуясь на сильную стреляющую боль в голове и шее. Выяснилось, что несколько дней назад мужчина съел перец чили сорта «Каролинский жнец» (Carolina Reaper), участвуя в соревновании по поеданию перца. Врачи провели ряд неврологических тестов, но нарушений не нашли. Ответ дала компьютерная томография: несколько артерий в мозге оказались сокращены, что нарушило мозговое кровообращение.

Пациенту был поставлен диагноз «обратимый церебральный вазокострикторный синдром». Это заболевание может возникать как реакция на медицинские препараты или наркотические вещества. В данном случае сокращение артерий вызвал слишком острый перец. Эффект от его воздействия прошел лишь спустя пять недель, и мужчине еще повезло: в медицине известен случай, когда острый перец прожег 2,5-сантиметровое отверстие в пищеводе человека.



«Каролинский жнец» занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый острый в мире. В шкале Сковилла («таблица жгучести» перца, разработанная американским химиком Вильбуром Сковиллом в 1912 году) обе разновидности «Жнеца» – и желтая, и красная – занимают первое место.



Тем не менее острые блюда пользуются спросом у кулинарных экстремалов. Например, в кафе в британском городе Грантем нет отбоя от желающих попробовать самый острый соус в мире – Atomic Kick Ass, который готовят только в противогазе и перчатках.