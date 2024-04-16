Что скрывают картины-шедевры

Какие детали однажды выявили рентгеновские снимки произведений искусства мадридского музея.

Прогуливаясь по музею, мы можем подумать, что все эти произведения искусства сразу были созданы такими, какими мы их видим. Однако многие работы хранят интересные истории создания, которые скрываются от наших глаз, но не может ускользнуть от рентгенографии. Национальный музей Прадо однажды поделился подборкой работ, секреты которых, до сих пор скрытые от зрителя, открыли благодаря рентгенографии.

С тех пор как в 1975 году музей приобрел собственное оборудование для рентгеновской фотографии, радиография стала важным инструментом для его специалистов, реставраторов и исследователей.

«Рентгеновские снимки позволяют получить глубокие знания о предмете и технике его создания. Они позволяют нам узнать, что такое подготовительные слои, посмотреть, как они были нанесены, каков был творческий процесс художника <…> был ли холст изменен или нет, была ли какая-то деталь перекрашена <…> даже если она нарисована поверх работы другого художника», — Альба Карселен, старший лаборант музея.

Первой картиной, которую изучили исследователи, был алтарный образ «Снятие с креста» фламандского художника Рогира ван дер Вейдена — одна из вершин изобразительного искусства XV века. Оказалось, что доска, на которой был изображен Иисус Христос после распятия, была сшита из 11 вертикальных досок, что получилось обнаружить только на рентгеновском снимке. Доски были соединены деревянными штифтами. По словам работников музея, благодаря снимку они также смогли убедиться, что доска находится хорошей сохранности.

Еще одно необычное открытие поджидало исследователей на рентгеновском снимке портрета короля Испании Карла II кисти Карреньо де Миранды. Оказалось, что за портретом монарха в полный рост скрывается он же, но в более юном возрасте. По всей видимости, живописец повторно использовал полотно через пару лет, когда Карл II подрос.

На прежней картине осталась комната, где позировал Карл II — это зеркальный зал Алькасара в Мадриде. Но фигура стала более внушительной. Эксперты считают, что художник хотел передать образ взрослого монарха, который мог править страной.

Портретист, тем не менее, не мог не отразить на полотне характерные черты Габсбургов — сильно выдающийся вперед подбородок и выпяченную нижнюю губу. Династия Габсбургов, известная близкородственными связями, обрекала свое потомство на многочисленные болезни. По сути, Карл II был инвалидом с детства, не способным управлять государством. Не оставив потомства, он скончался в 38 лет, став последним Габсбургом на испанском престоле.

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Еще одним полотном, которое было проверено с помощью рентгеновских лучей, оказался «Охотник с ружьем» Франсиско Гойи. Эта работа представляла собой картон гобелена для столовой дворца принцев астурийских в Эскориале. Во всяком случае, так считалось до настоящего исследования.

«Это случай, который впечатлил сотрудников музея. Оказалось, что это не одна работа, а две. Картина соответствует двум различным сценам: одна выполнена Гойей, а другая — Матиасом Теллесом», — Альба Карселен.

Эксперты выяснили, что Теллес написал левую часть картины с подлеском и деревьями. Кроме того, в его части был изображен волк, который впоследствии был с полотна устранен. Собака с части Гойи была вырезана и помещена в центр изображения, чтобы объединить две работы.

Музей Прадо посвятил свое исследование выдающейся исследовательнице и дважды лауреату Нобелевской премии по химии Марии Склодовской-Кюри.