Что такое «синдром праздничного сердца» и чем он опасен?

Врачи напоминают, что активное употребление алкоголя и чрезмерное переедание в праздники могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

«Синдром праздничного сердца» может стать одним из самых неприятных последствий многодневных заседаний за праздничным столом.

Это состояние, известное в медицине как фибрилляция предсердий (ФП) или мерцательная аритмия, возникает когда нарушается координация сокращений между нижними и верхними камерами сердца. ФП является одним из самых распространенных подвидов аритмии, характеризующаяся быстрым и нерегулярным сердцебиением.

Особенно к мерцательной аритмии предрасположены пациенты, изначально имеющие проблемы с сердцем или высокое кровеносное давление, но даже здоровые люди могут навлечь на себя это состояние чрезмерным употреблением алкоголя в короткий промежуток времени и перееданием – в принципе, самыми распространенными «грехами» новогодних каникул.

Эксперты в сфере здравоохранения напоминают, что обильное употребление пищи без остановки в праздничные дни — особенно жирных и соленых продуктов — может создать дополнительную нагрузку на сердце, провоцирующую нарушение сердцебиения. Чрезмерное употребление спиртного или кофеина, в свою очередь, повышают артериальное давление и, как следствие, частоту сердечных сокращений.

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Симптомами «синдрома праздничного сердца» являются учащенное сердцебиение, ощущение «пропущенного» или «дополнительного» сердечного удара, боль и давление в груди, головокружение, утомляемость, одышка, ощущение слабости или обморок.

Фибрилляция предсердий опасна образованием тромбов в кровеносной системе и возможностью возникновения инсульта, поэтому в случае продолжительных симптомов врачи рекомендуют обратиться в больницу. Но лучшей мерой профилактики всё ещё остаётся разумное потребление в праздники даже самых вкусных продуктов и напитков.