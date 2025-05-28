Что такое «сонный туризм» и как он развивается в России?

В современном обществе полном стресса и забот огромное количество людей страдает от нарушений сна. Эта проблема породила тренд на новый вид туризма, где ключевой целью отдыхающих является простое желание выспаться.

Российские отельеры и туроператоры взяли курс на новое перспективное направление – «сонный туризм» или sleep tourism.

Для недосыпающих россиян создаются специализированные программы, улучшается инфраструктура для усиления шумоизоляции в отелях и устанавливаются специальные девайсы, чтобы продлить качественный сон туристов. Новый тренд активно обсуждался на форуме «Управление здоровьем через Life Balance подход», который на днях прошел на курорте «Роза Хутор» в Сочи.

Как рассказал «Вестнику АТОР» ведущий сомнолог России Роман Бузунов, «мир хронически недосыпает». По словам доктора медицинских наук, 45% совершеннолетних жителей стран с развитой экономикой спят недостаточное количество времени или имеют проблемы со сном.

«Недовольных качеством своего сна еще больше, около 66%. Неудивительно, что все больше людей едут в отпуск с целью выспаться – пусть не главной, но обязательной и внятно осознаваемой», — рассказал Бузунов.

«Все больше отдыхающих придают этому параметру больший вес при выборе курорта и отеля. И все меньше людей, которые едут в отпуск с целью „потусить и оторваться“».

В России новый подход сейчас пробует реализовать, например, в сочинском отеле Rosa Springs 5, где и проходил форум. Специализированные номера отеля категории SleepWell были специально адаптированы для тех, кому просто необходимо выспаться.

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Например, в таком номере гости могут выбирать определенный тип подушек и одеял (в том числе утяжеленных); регулировать жесткость матраса; прятаться от света с помощью blackout-штор, которые не пропускают солнечных лучей или полностью изолировать свой номер от шума благодаря специальной выдвижной заслонке на двери. В улучшенных номерах есть 3D-blackout маски, беруши и даже специальный «кубик сна» с технологией низкочастотных импульсов электромагнитного поля.

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Помимо улучшенной инфраструктуры, хронически невысыпающимся туристам также предлагают медицинские программы, пешие прогулки по оборудованным тропам и терренкурам, «цифровой детокс» и занятия на специальных тренажерах.

Насколько подобные программы окажутся удачными и востребованными покажет время. Генеральный менеджер отеля Rosa Springs 5 Елена Мосийчук говорит, что номера «сонной» категории на май и июнь в их отеле почти раскуплены, а спрос на новый вид туризма может быть большой: по данным исследователей, за последние пять лет число страдающих бессонницей в России выросло до 30%. Особенно эта проблема обострилась у руководителей и людей, работающих с информацией. Эксперты опасаются, что в век цифровых технологий число людей с проблемами со сном может с каждым годом только увеличиваться.