Что убило динозавров? Новая версия учёных

Для древних ящеров оказались смертельный холод и силикатная пыль.

Динозавров могли убить резкое похолодание и облака силикатной пыли. К таким последствиям привело падение метеорита на полуострове Юкатан в Мексике, говорится в опубликованной в журнале Nature Geoscience статье бельгийских ученых.

Метеорит диаметром от 7 до 14 км рухнул на Землю примерно 66 млн лет назад. Это привело к резкому похолоданию климата на планете и массовому вымиранию до 75% всех существовавших в то время видов флоры и фауны, в том числе динозавров.

Исследователи провели моделирование попадания в атмосферу крошечных частиц силикатной пыли. По их расчетам, после падения метеорита она находилась в воздухе примерно 15 лет, что поспособствовало падению на 15 градусов средней приповерхностной температуры Земли.

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«Пыль привела к остановке фотосинтеза на два года после удара метеорита. Полагаем, что пыль вместе с воздействием пепла и серы привела к охлаждению и катастрофической остановке первичной производительности растений, а затем и к вымиранию динозавров», — отмечается в статье.

Моделирование древнего климата ученые провели на месторождении в Северной Дакоте в США. Измеренное распределение силикатной пыли свидетельствовало о большем вкладе мелкодисперсной пыли в вымирание динозавров, чем предполагалось ранее.

Ранее геологам удалось выяснить, что глубина кратера, образовавшегося от удара метеорита, первоначально достигала 40-48 км. Через три минуты после падения метеорита стены кратера обрушились внутрь гигантской полости, а в атмосферу был выброшен огромный столб раскаленной породы, который образовал на месте пик из лавы, сравнимый по размеру с Эверестом. Затем кратер захлестнули волны океана, отхлынувшие при ударе.

Принято считать, что динозавры появились на Земле около 230 млн лет назад. Своего расцвета эта группа достигла в юрский (201 млн - 145 млн лет назад) и меловой (145 млн - 66 млн лет назад) периоды. Палеонтологи считают, что в то время существовало более 900 различных родов и более 1000 видов динозавров.