Что за клок волос плавает в китайском супе? Говорят, это вкусно

Традиционный китайский снек, который напоминает пучок темных волос, на самом деле является типом съедобных высушенных цианобактерий.

Китайская закуска Fat Choy, или Fa Cai привлекла особое внимание пользователей соцсетей, когда жители и туристы города Чэнду были замечены за поеданием «черных клочьев человеческих волос».

Fat Choy к волосам никакого отношения не имеет. Это – носток (Nostoc flagelliforme). Продукт относится к цианобактериям, которые растут в сухих пустынных районах – например, пустыне Гоби или провинции Ганьсу. После сбора урожая продукт высушивают, что придаёт ему вид тонких запутанных тёмных волос, оттуда и китайское название – «волосяной овощ».

Девушка за поеданием Fat choy, «волосяного овоща» Фото: odditycentral // screenshot

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Продукт пользуется особой популярностью во время празднования Китайского Нового года: он подается как альтернатива вермишели в супах и бульонах. Считается, что носток приносит гостям удачу и деньги, потому что на распространенном в Китае кантонском диалекте его название созвучно пожеланию финансового благополучия.

Носток украшает порцию лапши Фото: Wikimedia Commons

А вот предприимчивые продавцы уличной еды в Чэнду научились готовить Fat Choy на гриле, тем самым визуально сохранив его «волосяную» форму. Тем самым они превратили продукт в популярную закуску, за которой тут же устремились блогеры со всего света. Они попробовали «сухие волосы» на вкус и, говорят, остались довольны.