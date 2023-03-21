Cколько чашек кофе можно пить в день? Отвечает врач

Терапевт дал ответы на самые частые вопросы о популярном напитке.

Можно ли назвать добрым утро без чашечки ароматного кофе? Во всем мире с этого напитка начинает день более 2,25 млрд человек — то есть за год выпивается около триллиона чашек. Вместе с врачом мы разобрались, как пить кофе без вреда для здоровья, сколько чашек можно выпивать за день и можно ли чем-то заменить этот напиток (оказывается, да).

Александр Лаврищев врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» «Кофе — это один из самых популярных напитков в мире. Ученые тщательно изучили его влияние на здоровье человека, ведь в его состав входит природный алкалоид кофеин, обладающий стимулирующим эффектом на сердечно-сосудистую и нервную систему».

Польза и вред кофе

По словам врача, для большинства людей кофе считается полезным напитком. Ведь он может много чего полезного, например:

улучшать когнитивные функции — повышать внимание, концентрацию;

ускорять обмен веществ (метаболизм), что способствует потере веса;

снижать риск некоторых заболеваний, например, сахарного диабета второго типа, болезни Паркинсона, деменции и неалкогольной жировой болезни печени;

улучшать переносимость физических нагрузок: доказано, что кофеин улучшает спортивные результаты за счет снижения чувства ощущаемой нагрузки и повышения выносливости;

улучшать настроение и снижать риски развития депрессии.

Однако все это работает, если пить кофе в здоровых дозах и в правильное время. Иначе он способен привести к проблемам со здоровьем:

вызвать бессонницу, потому лучше не пить его вечером и на ночь;

усилить нервозность у людей с тревожными расстройствами;

повысить кровяное давление, потому не рекомендуется людям с гипертонией;

вызвать психическую зависимость, потому у некоторых людей при отказе от кофе могут возникать симптомы отмены (головная боль, раздражительность и усталость).

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Кому лучше отказаться от кофе? Некоторым людям врач советует вообще отказаться от кофе. Это беременные женщины (напиток увеличивает риск спонтанного прерывания беременности и снижает массу тела ребенка) и те, у кого повышенная чувствительность к кофеину или аллергия на него. Она проявляется крапивницей, затруднением дыхания или даже анафилактическим шоком.

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В таких случаях — ну или когда человеку нельзя кофе по другим причинам, или он не любит кофе в принципе — его можно заменить другими бодрящими напитками, например, различными сортами чая (зеленый чай ганпаудер, байховый цейлонский чай, черный чай с имбирем и корицей, травяной чай, масала, иван-чай и матча), какао или кэроба — плодов рожкового дерева. Последний считается альтернативой кофе, отмечает сооснователь компании Royal Forest Илья Большаков.

Илья Большаков сооснователь компании Royal Forest «Они богаты витаминами и природными антиоксидантами, защищают от старения вены и артерии, являются профилактикой гипертонии. Такие напитки тонизируют мягко и умеренно, но их бодрящее действие безопасно и длится почти весь день».

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Сколько чашек кофе можно пить в день?

По словам Александра Лаврищева, здоровым людям рекомендуется употреблять не больше 300-400 миллиграммов кофеина в день — это примерно соответствует трем-четырем чашкам кофе. Однако некоторые люди могут быть более чувствительны к кофеину, поэтому их «доза» может быть ниже.

Утренний кофе не стоит пить натощак: это может привести к изжоге, кислой отрыжке и неприятным ощущениям в животе. У некоторых пациентов, наоборот, от кофеина может ослабевать моторика желудка, что провоцирует тошноту и рвоту. Кроме того, от кофе натощак возникает тремор рук, резко повышается уровень глюкозы в крови (это усиливает слабость и сонливость в течение дня) и нарушается водный баланс.

Поэтому кофе лучше пить вместе с едой, например, утром за завтраком или днем после обеда. В первом случае вы повысите уровень бодрости, а во втором — повысите уровень энергии, который всегда снижается к этому времени.