Cколько чашек кофе можно пить в день? Отвечает врач

Терапевт дал ответы на самые частые вопросы о популярном напитке.
Можно ли назвать добрым утро без чашечки ароматного кофе? Во всем мире с этого напитка начинает день более 2,25 млрд человек — то есть за год выпивается около триллиона чашек. Вместе с врачом мы разобрались, как пить кофе без вреда для здоровья, сколько чашек можно выпивать за день и можно ли чем-то заменить этот напиток (оказывается, да).
Александр Лаврищев
врач-терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная»
Польза и вред кофе
По словам врача, для большинства людей кофе считается полезным напитком. Ведь он может много чего полезного, например:
- улучшать когнитивные функции — повышать внимание, концентрацию;
- ускорять обмен веществ (метаболизм), что способствует потере веса;
- снижать риск некоторых заболеваний, например, сахарного диабета второго типа, болезни Паркинсона, деменции и неалкогольной жировой болезни печени;
- улучшать переносимость физических нагрузок: доказано, что кофеин улучшает спортивные результаты за счет снижения чувства ощущаемой нагрузки и повышения выносливости;
- улучшать настроение и снижать риски развития депрессии.
Однако все это работает, если пить кофе в здоровых дозах и в правильное время. Иначе он способен привести к проблемам со здоровьем:
- вызвать бессонницу, потому лучше не пить его вечером и на ночь;
- усилить нервозность у людей с тревожными расстройствами;
- повысить кровяное давление, потому не рекомендуется людям с гипертонией;
- вызвать психическую зависимость, потому у некоторых людей при отказе от кофе могут возникать симптомы отмены (головная боль, раздражительность и усталость).
Кому лучше отказаться от кофе?
Некоторым людям врач советует вообще отказаться от кофе. Это беременные женщины (напиток увеличивает риск спонтанного прерывания беременности и снижает массу тела ребенка) и те, у кого повышенная чувствительность к кофеину или аллергия на него. Она проявляется крапивницей, затруднением дыхания или даже анафилактическим шоком.
В таких случаях — ну или когда человеку нельзя кофе по другим причинам, или он не любит кофе в принципе — его можно заменить другими бодрящими напитками, например, различными сортами чая (зеленый чай ганпаудер, байховый цейлонский чай, черный чай с имбирем и корицей, травяной чай, масала, иван-чай и матча), какао или кэроба — плодов рожкового дерева. Последний считается альтернативой кофе, отмечает сооснователь компании Royal Forest Илья Большаков.
Илья Большаков
сооснователь компании Royal Forest
Сколько чашек кофе можно пить в день?
По словам Александра Лаврищева, здоровым людям рекомендуется употреблять не больше 300-400 миллиграммов кофеина в день — это примерно соответствует трем-четырем чашкам кофе. Однако некоторые люди могут быть более чувствительны к кофеину, поэтому их «доза» может быть ниже.
Утренний кофе не стоит пить натощак: это может привести к изжоге, кислой отрыжке и неприятным ощущениям в животе. У некоторых пациентов, наоборот, от кофеина может ослабевать моторика желудка, что провоцирует тошноту и рвоту. Кроме того, от кофе натощак возникает тремор рук, резко повышается уровень глюкозы в крови (это усиливает слабость и сонливость в течение дня) и нарушается водный баланс.
Поэтому кофе лучше пить вместе с едой, например, утром за завтраком или днем после обеда. В первом случае вы повысите уровень бодрости, а во втором — повысите уровень энергии, который всегда снижается к этому времени.
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