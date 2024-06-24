Cоюз туриндустрии: туристы не аннулируют туры в Дагестане из-за терактов

Возможно, отмены начнутся чуть позже, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.
Напомним, что вчера в Дербенте была обстреляна синагога и церковь, а в Махачкале боевики напали на пост ДПС.
«Ситуация стабилизировалась, режим КТО отменен. Сегодня утром отправили туристическую группу по южному направлению, это село Ахты, то есть работаем по расписанию. Пока столкнулись только с одной отменой гостиницы. Возможно, позже отмены и будут. Экскурсионное расписание не меняем, туристы прилетают, как запланировано. Вчера прилетела группа из Екатеринбурга, переночевали в Махачкале и сегодня отправились в Дербент, также по программе», – цитирует «РБК» Руслана Ахмедова, директора Туристического центра РД при Министерстве по туризму и народно-художественным промыслам республики.
Количество туристов, приезжающих в Дагестан растет. В 2023 году регион посетили 1,7 миллионов туристов.