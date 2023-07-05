ЦРУ составило рейтинг самых пьющих стран. На каком месте Россия?

Всего в рейтинг попали 189 стран.

Автором нового расследования о количестве выпитого алкоголя по всему миру стало ни много ни мало Центральное разведывательное управление США. Данные, в которых проанализировало среднее количество литров чистого алкоголя, выпитого каждым человеком в 189 странах, были предоставлены за 2019 год.

Лидером оказались Острова Кука – группа островов в южной части Тихого океана. Здесь в среднем каждый человек выпивает около 13 литров чистого алкоголя в год – это примерно около 100 бокалов вина.

Великобритания вошла в топ-25, заняв 24-е место из 189, а США заняли 35-е место. Три страны из первой пятерки находятся в Восточной Европе. Следом за Островами Кука идут Латвия (12,9 литра чистого алкоголя на человека) и Чехия (12,7 литра). Литва (11,9 литра) и Австрия (11,9 литра) также вошли в топ-5.

Россия с показателем 7,3 литра расположилась на 56-м месте, уступив таким странам как Италия (51-е место), Канада (44), Япония (39), Австралия (27), Германия (19), Беларусь (18), Испания (17) и Франция (8).

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Сообщается, что около половины взрослых жителей Островов Кука старше 18 лет употребляют алкоголь, а некоторые выпивают до 10 напитков за одну ночь.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 2,3 миллиарда человек во всем мире считаются «постоянно пьющими», что означает, что они употребляют алкоголь на регулярной основе. Это почти 30 процентов населения мира.

Острова Кука – это самоуправляемая нация в южной части Тихого океана, в 3860 км от Новой Зеландии, состоящая из 15 островов. Вся страна насчитывает около 17 500 человек, и ее экономика сосредоточена вокруг туризма. По данным ЦРУ, более половины алкоголя, который пьют жители островов Кука, приходится на водку, виски, джин и ром.

Отдельный отчет, опубликованный Министерством здравоохранения Островов Кука и ВОЗ, показал, что почти половина всех респондентов употребляли алкоголь за последние 30 дней. Употребление алкоголя чаще встречалось у мужчин, на долю которых приходилось около 57 процентов, по сравнению с женщинами, на долю которых приходилось 37 процентов.

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Исследователи также отметили, что за один раз пьющие мужчины выпивали 9,5 стандартных доз, тогда как женщины – 6,3. Стандартный напиток содержал около 10 граммов чистого спирта. По данным Национального института здравоохранения США, в стандартном напитке содержится 14 граммов чистого алкоголя.

Чистый спирт измеряется как один миллилитр на каждый процент крепости напитка, если его не менее 100 миллилитров. Литр 37,5-процентной водки, например, содержит 375 миллилитров чистого спирта, а пятипроцентное пиво – 28,4 миллилитра чистого спирта.

По данным ВОЗ, в Европе самый высокий уровень потребления алкоголя на душу населения среди всех континентов мира.

Замыкают нижнюю часть списка ЦРУ с нулевым потреблением в год Бангладеш, Кувейт, Мавритания, Саудовская Аравия и Сомали.