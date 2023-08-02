Дагестанский козел зацепился рогами за провода ЛЭП: видео

Все закончилось благополучно.
В Дагестане козел выпрыгивал из кузова автомобиля и зацепился рогами за провод линии электропередачи (ЛЭП), ну и стал раскачиваться на нем, как на качелях: видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как где-то в горной местности останавливается грузовик с прицепом, в кузове которого теснятся козы.
При этом над дорогой на небольшой высоте натянуты провода линии электропередачи (ЛЭП), на одном из них висит взрослый козел, зацепившийся рогами за провод – животное беспомощно раскачивается.
В конце концов незадачливого козла сняли с провода и вернули к остальному стаду.
Ранее сообщалось, что дикий козел столкнул голландскую туристку со скалы в испанской провинции Гранада, а затем напал на двух бельгийских туристов. Все трое с серьезными травмами были доставлены в больницу.
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