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Дагестанский козел зацепился рогами за провода ЛЭП: видео

Фото: Unsplash

Все закончилось благополучно.

В Дагестане козел выпрыгивал из кузова автомобиля и зацепился рогами за провод линии электропередачи (ЛЭП), ну и стал раскачиваться на нем, как на качелях: видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как где-то в горной местности останавливается грузовик с прицепом, в кузове которого теснятся козы.

При этом над дорогой на небольшой высоте натянуты провода линии электропередачи (ЛЭП), на одном из них висит взрослый козел, зацепившийся рогами за провод – животное беспомощно раскачивается.

В конце концов незадачливого козла сняли с провода и вернули к остальному стаду.

Ранее сообщалось, что дикий козел столкнул голландскую туристку со скалы в испанской провинции Гранада, а затем напал на двух бельгийских туристов. Все трое с серьезными травмами были доставлены в больницу.

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