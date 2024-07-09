Дайджест: новости автомобильного мира

Продолжаем публиковать самые интересные новости российского автомобильного рынка. Несколько ярких новинок, немного любопытной статистики и захватывающий перфоманс.

В России начались продажи нового премиального кроссовера Hongqi HS3

Hongqi HS3 адресован в первую очередь успешным, энергичным городским жителям, интересующимся передовыми технологиями.

В Китае более 60% владельцев HS3 – люди в возрасте до 33 лет, 45,9% из них — работают в частных компаниях, уже занимают какие-либо руководящие позиции. При выборе автомобиля для них важным критерием является эстетическая сторона. Современные высокотехнологичные решения, инновационный и стильный дизайн комфортабельного Hongqi HS3 второго поколения особенно привлекает внимание такой аудитории.

Hongqi HS3 предлагается с двумя вариантами современных двигателей: экономичным 1,5T-GPF (156 л. с., 252 Н•м) и мощным 2,0T-GPF (245 л. с., 380 Н•м).

Количество владельцев JAC в России растет

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В первом полугодии 2024 года JAC показал возросшие показатели продаж по сравнению с аналогичным периодом 2023. Продажи увеличились на 11%. Ключевым драйвером продаж в первой половине года стал J7 с результатом 25% от общего количества продаж. За ним расположились JS6 c объемом 23%, продемонстрировавший более, чем двукратный прирост, и пикап Т8 с результатом 18% от общего объема продаж и приростом на 50%.

«JAC достиг значительного роста благодаря широкому модельному ряду и продуманной стратегии продаж, что позволило нам удовлетворить разнообразные потребности клиентов и предложить им оптимальные решения по соотношению цена-качество. Мы рады видеть, что спрос на автомобили JAC растет: для нас это свидетельствует о надежности машин JAC и доверии наших клиентов» - говорит Сергей Садовенко, директор по продажам JAC Motors в России.

В этом году компания JAC Motors отмечает свой 60-летний юбилей. Начав свою историю в 1964 году с производства автозапчастей, JAC Motors стала одним из ведущих автопроизводителей Китая, и сегодня экспортирует свою продукцию в 120 стран мира.

Перфоманс от Exeed

Exeed продолжает формировать устойчивые позиции на территориях моды и искусства и создал уникальный перфоманс – мультимедиа-оперу в трех частях совместно с Sound Up. Главную роль в мультимедиа-опере в трех частях сыграл новый Exeed lx, продажи которого стартовали в мае текущего года.



Перфоманс разделен на три смысловые части и сочетает в себе жанры оперы, fashion-показа, концерта классической музыки и мультимедиа-перформанса. Над проектом работала талантливая режиссерская группа — одна из ключевых фигур современного независимого театра в России Юрий Квятковский, драматург, сценарист и автор многих медиапроектов Михаил Дягтерев, хореограф-постановщик и финалист телепроекта «Танцы» на ТНТ Антон Тронов.