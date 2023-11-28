Дайвер нашел у берегов Италии клад из десятков тысяч римских монет

Археологи считают, что они оказались на морском дне в результате кораблекрушения.

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Дайвер, исследующий воды Сардинии в Италии, обнаружил десятки тысяч бронзовых монет римской эпохи, спрятанных в морской траве.

Мужчина сразу же сообщил властям о находке. Судя по местонахождению клада, монеты могли оказаться там после неизвестного историкам кораблекрушения. Размер клада предварительно оценивается в 30-50 тысяч монет. Только четыре из них оказались повреждены, но даже на них были разборчивые надписи, включая даты и лица.

Дальнейшее исследование показало, что фоллы (тип крупных монет, использовавшихся в Римской и Византийской империях) были отчеканены где-то между 324 и 340 годами нашей эры, они были найдены в «исключительном и редком состоянии сохранности». Монеты находились в обращении во время правления римского императора Константина Великого, которое длилось с 306 по 337 годы нашей эры.

«Клад, найденный в водах Арзакены, представляет собой одну из самых важных нумизматических находок за последние годы и еще раз подчеркивает богатство и важность археологического наследия глубин наших морей», – прокомментировал находку Луиджи Ла Рокка, генеральный директор археологии, изобразительного искусства и ландшафта Сардинии.