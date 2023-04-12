Дайвер победил крокодила, ткнув его в глаз

Хищник пытался утащить австралийца на дно моря во время подводной охоты.

Австралийцу удалось отбиться от четырехметрового крокодила, напавшего на него во время морской охоты. Мужчина ударил рептилию в глаз, пишет Nine News.

Крокодил набросился на мужчину, когда тот охотился у побережья города Куктаун (штат Квинсленд). Хищник трижды укусил австралийца, а затем попытался утащить ко дну. Для того, чтобы спастись, мужчина несколько раз ткнул пальцами в глаза рептилии. В итоге крокодил отпустил его.

Пострадавшего вертолетом доставили в больницу, где врачи диагностировали у него переломы, травмы головы, ног и брюшной полости. При этом врачи назвали своего пациента «чрезвычайно удачливым человеком».

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