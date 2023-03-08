Дайверов забыло в океане туристическое судно: им пришлось плыть до ближайшего берега почти километр

К счастью, все завершилось без жертв.

Александр Беркл и Элизабет Вебстер из Окленда, штат Калифорния, забронировали на свой медовый месяц поездку в туристической компании Maui Sail на Ланай, крошечный остров недалеко от Мауи, в сентябре 2021 года.

Они отправились в 10-часовую экспедицию из гавани Лахайна на Мауи с 42 другими пассажирами, и им сообщили, что лодка будет стоять на якоре в течение часа, пока они будут заниматься дайвингом океане. По словам пары, они не смогли вернуться к судну вовремя из-за бурных волн, и она попросту уплыла, оставив их одних в воде. Александру и Элизабет пришлось проплыть почти километр до ближайшего берега острова Ланай.

Оказавшись на берегу, обессиленные жертвы инцидента написали на песке «SOS» и «HELP», чтобы привлечь внимание. В итоге пару обнаружили местные жители, дали им воду и телефон для связи.

Пара подала в суд на туристическую компанию, требуя пять миллионов долларов в качестве компенсации морального ущерба за понесенные страдания. В иске утверждается, что они столкнулись с волнами высотой до двух с половиной метров и поняли, что плыть к острову Ланай было их единственным способом выжить.

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Молодоженам удалось связаться с Maui Sail через три часа после инцидента, и в компании признались, что просто не заметили их исчезновения. Один из помощников трижды пересчитывал количество пассажиров и в итоге остановился на цифре 44, которая была неправильной.

«Они много времени провели в воде, и если бы они не были молодыми, здоровыми, спортивными людьми, то, наверное, утонули бы», – утверждает адвокат пары Джаред Вашковиц.