Дайверы нашли секретную подлодку времен Второй мировой войны

Они искали субмарину более 20 лет.

Дайверы нашли у берегов Греции секретную подводную лодку времен Второй мировой войны. Она затонула в Эгейском море еще в 1942 году, пишет Live Science.

Британскую подлодку HMS Triumph спустили на воду в 1938 году. Во время Второй мировой войны она выполнила более 20 миссий, среди них были и атаки на вражеские корабли в Средиземном море. Подлодка также играла важную роль в секретных операциях: спасение группы солдат союзников, оказавшихся в ловушке в Северной Африке, а еще рискованный рейд в Грецию.

Обломки британской субмарины HMS Triumph обнаружили в нескольких километрах от мыса Сунион на глубине 203 метра. На снимках, сделанных дайверами, видно, что носовую часть подлодки сильно повредил взрыв. Скорее всего, именно он и потопил «Триумф» — но каким именно он был (внешним, связанным с глубинной бомбой или морской миной, или внутренним из-за неисправности установленных внутри торпед), так и осталось неизвестным.

Сейчас секретную подлодку исследуют специалисты по взрывчатым веществам. Они собираются выяснить, как именно «погиб» британский «Триумф».

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Фото: K. Thoctarides/PlanetBlue.gr

Дайвер Костас Токтаридес, обнаруживший обломки вместе со своей командой, искал подлодку более 20 лет. Это удалось сделать благодаря использованию дистанционно управляемого подводного аппарата. Специалисты не могли работать без него на большой глубине и при сильных течениях.