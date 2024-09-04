Дерево зубной боли: необычная святыня в Катманду

Своеобразная святыня Вайша Дев, призванная помочь страдающим от зубной боли жителям, расположилась на узкой улочке непальской столицы – в районе, усеянном стоматологическими кабинетами.

Вайша Дев, известное также как «Дерево зубной боли», стало необычной местом паломничества для всех желающих избавиться от страданий, связанных с зубами. Прежде чем посетить кабинет стоматолога, верующие приходят к немного пугающей на вид святыне и вбивают в ствол дерева монетку в надежде на благополучный исход дела – а кто-то, видимо, и вовсе делает это вместо заветного визита к доктору.

По преданию, святыня является частью мифического древа Бангемудха (Bangemudha), уходящего корнями чуть ли не в королевство Личчави, которое существовало в долине Катманду с 400 по 750 год. А монеты являются своеобразным подношением неварскому богу зубной боли Вайшья Деву (невары являются коренными жителями долины Катманду). Есть вероятность, что в одном из отверстий святилища покоится небольшой идол в его честь, но рассмотреть его сейчас практически не представляется возможным из-за обилия монет.

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Из-за густо покрывающих дерево рупий сам ствол уже давно не видно. Однако в Nepal Traveller отмечают, что дерево принадлежит к виду Zanthoxylum armatum семейства рутовых (Rutaceae), которые растут в холмистых местностях Непала на высоте до 2000 метров над уровнем моря.

Более того, считается, что разные части этого дерева уже тысячелетиями использовались в традиционной медицине для лечения сразу ряда заболеваний: например, его кора, листья и плоды обладают обезболивающими, антибактериальными и противовоспалительными свойствами, а также облегчают пищеварение. Крючковатые шипы, покрывающие кору дерева, напоминали предкам местных жителей зубы – отсюда, возможно, и повелось название «Дерево зубной боли».

Интересный факт Кора этого дерева действительно способна снимать зубную боль, если её пожевать, уверяют местные, поэтому такая репутация у святыни не голословна. А люди, страдающие от простуд, проблем с желудком или кожных инфекций также заваривают ароматные листья этого дерева в чай — при раздавливании от них исходит лимонный аромат.

Неизвестно, знакомы ли действительно полезные свойства дерева паломникам этой святыни. Любопытно, что в районе дерева можно встретить не только толпы страдающих от стоматологических проблем, но и тех, кто на них зарабатывает – зубных врачей.