Десятки побывавших в России оленей убили в Норвегии

Причиной стали опасения по поводу возможного возвращения животных в РФ.

В Норвегии убили 40 оленей, которые пересекли границу в поисках лучших пастбищ, провели некоторое время в России, а затем вернулись домой. Всего территорию Норвегии покинули 42 оленя, из которых двое еще не вернулись обратно.

С животными расправились из-за опасений, что те могут вернуться в Россию. Все они являлись частью стад под управлением коренных саамов в центральной и арктической Норвегии. Теперь Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов может потребовать уничтожения туш из соображений этой самой безопасности.

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После инцидента с оленями в Норвегии приступили к реконструкции 150-километровой ограды для животных, которая была построена вдоль границы с Советским Союзом в Арктике в далеком 1954 году. Работы стоимостью в 3,7 миллиона крон (32,8 миллиона рублей) планируется завершить к 1 октября, чтобы норвежские олени больше не заходили на российскую территорию.

На этом бюрократия не прекращается. Россия уже направила Норвегии два иска о компенсации. В одном из них содержится требование о выплате почти 50 тысяч крон (444 тысячи рублей) за каждого оленя, который зашел на территорию природного заповедника «Пасвик» (Мурманская область). Во втором иске содержится требование о единовременной выплате в размере 47 миллионов крон (417,2 миллиона рублей) за все дни, когда олени паслись в нацпарке.

Ранее сообщалось, что в городе Кухмо (Финляндия), неподалеку от пограничного поста Вартиус, медведь напал на пограничника.