Детеныш карликового бегемота стал звездой и помог зоопарку разбогатеть

Хрюшку хотят увидеть тысячи посетителей.

В Таиланде карликовый бегемот по кличке Хрюшка стал звездой соцсетей и привлек в зоопарк тысячи гостей. Об этом пишет портал Khaosod English.

Самка бегемота родилась в июле в зоопарке Khao Kheow в городе Сирача. Ее назвали Му-Денг, что означает «хрюшка». Вскоре сотрудники зоопарка заметили, что малышка очень любит играть и веселиться, и стали часто снимать ее на видео. Ролики набирали огромные просмотры в соцсетях, и Хрюшка стала настоящей знаменитостью.

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Фанаты начали создавать мемы с бегемотиком, а зоопарк — продавать игрушки и сувениры с ее изображением. Популярность Хрюшки позволила администрации повысить цены на билеты впервые за десять лет. И это, вопреки опасениям, не привело к падению посещаемости — в зоопарк стали приходить тысячи человек, что позволило покрывать большую часть расходов на содержание животных.

Впрочем, популярность Хрюшки повлекла и некоторые минусы. Например, поведение посетителей — нашлись люди, которые бросали в маленького бегемота камни, чтобы заставить ее двигаться по вольеру. Или будили, когда заставали спящей. В ответ на это администрация зоопарка приняла дополнительные меры для обеспечения безопасности животного.