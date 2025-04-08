Детские голоса в Москве: события на выходные

5 апреля, в 14:00 культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» превратится в центр музыкального вдохновения. На площади «Москва» развернется незабываемый концерт «Дети Голоса», где экс-участники «Голос.Дети» представят свои лучшие вокальные номера.

Гостей концерта ждут 23 впечатляющих выступления под живой звук, сюрпризы от ведущего и розыгрыш ценных подарков от «Острова Мечты». Это будет настоящий праздник музыки, эмоций и вдохновения.

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Концерт проходит в рамках уникального проекта «Открытая сцена», созданного «Островом Мечты» для поддержки начинающих артистов. Эта сцена — пространство свободы, где талантливые исполнители могут раскрыть свой потенциал и почувствовать себя звездой большой сцены совершенно бесплатно.



«Открытая сцена» — это не просто мероприятие, а уникальная возможность для творческих людей заявить о себе. Будь то вокал, инструментальная музыка, хореография, театральное искусство или поэзия — здесь каждый может найти своего зрителя.