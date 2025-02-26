Детский спектакль в центре морской биологии

В театре «Ламантин» Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» прошла премьера детского спектакля «Волшебный чердачок». Главные герои, Маша и Саша, пригласят посетителей в увлекательное путешествие, чтобы отыскать своего друга — пропавшую куклу Ивашку.

По сюжету, главные герои исследуют загадочный чердачок, полный тайн и волшебства. На каждом шаге их ждут многочисленные загадки, таинственные предметы и новые знакомства с различными персонажами. Но поиск куклы Ивашки будет не так легок: герои столкнутся с пауком, который и похитил их друга. Им нужно будет объединить усилия, чтобы одолеть злого персонажа, спасти игрушку и вернуть ее домой.

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Во время представления характеры героев меняются и преобретают новые черты: Маша становится добрее и узнает, что такое настоящая дружба, а Саша — набирается храбрости. В конце поучительной сказки детей — мыльное, бумажное шоу и дискотека.

Режиссером и сценаристом постановки выступила известная артистка Людмила Мунирова. Роли главных героев сыграют профессиональные актеры театра и кино.

Представление будет идти до 25 мая. Рекомендуемый возраст от 3 до 8 лет, длительность программы – 40 минут.