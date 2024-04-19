Девушка из США поймала сома-рекордсмена

Вес рыбы составил почти 46 килограммов

Ученица старшей школы Нового Ричмонда (США) Джейлин Паркер поймала в реке Огайо кошачьего сома рекордных размеров. 7 апреля 15-летней девушке попалась рыба весом почти 46 килограммов. При этом школьница не использовала традиционную удочку с катушкой. Вместо этого она применила специальную технику «джиггинг».

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Суть техники «джиггинг» заключается в том, что крепкая леска цепляется за ветку, а сама ветка закрепляется на статичном объекте — к примеру, на дереве. К леске подвешивается грузило, крючок и приманка, после чего она движется у дна благодаря течению, имитируя раненую рыбу. Сломать такую конструкцию может лишь очень крупная добыча.

Джейлин Паркер повезло — огромный сом остался на крючке, но вытащить его в одиночку она не могла. Тогда на помощь пришел ее отец, Джефф Сэмс, с которым они рыбачили вместе. Рыбаки сфотографировались с огромной рыбой, а потом отпустили ее обратно в реку.

В настоящее время Паркер вместе со своей семьей ждет официальной информации от властей Огайо о том, был ли размер пойманного ей сома рекордным для штата.

Ранее сообщалось, что рыбак Марк Ниттл пропал у побережья штата Гавайи (США) после того, как огромный тунец сбросил его за борт яхты и утащил под воду.