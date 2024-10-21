Девушка избежала трагедии в открытом море — ее спас смартфон

Михаил Пичугина более двух месяцев боролся за жизнь в открытом море: мужчина, его брат и племянник отправились на лодке на Шантарские острова. Из-за поломки мотора вернуться домой они не смогли. Брат Михаила и мальчик погибли.

Дочь мужчины, который 67 дней дрейфовал в Охотском море на резиновой лодке, рассказала, что тоже могла отправиться в роковое путешествие, но отказалась – всё благодаря современным технологиям.

Девочка София поделилась с каналом РЕН ТВ, что за месяц до трагедии отец предлагал ей «посмотреть на китов» вместе с дядей Сергеем и двоюродным братом Ильей. Подросток отказалась, сославшись на то, что китов можно было «посмотреть по телефону». Её мама, бывшая жена Михаила Пичугина, ранее поделилась, что девочка приехала к отцу на отдых за месяц до смертельного путешествия, но вскоре запросилась домой. По словам матери, это и спасло Соню.

Михаил был единственным выжившим, когда 14 октября рыбаки судна «Ангел» обнаружили его дрейфующим в 23 километрах от берегов Камчатки. Тела брата и племянника Михаил привязал к лодке, чтобы потом достойно похоронить. По словам Михаила, племянник Илья скончался 18 сентября от обезвоживания, через десять дней погиб его отец. Всё это время он сам питался дождевой водой и доедал остатки провизии – её в запасе было лишь на две недели.

Михаил похудел на 50 килограммов - мужчина сказал, что бороться за жизнь ему помогали мысли о родных, ведь дома остались мама и дочка.

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Сейчас Михаил проходит лечение в больнице Магадана. Сообщается, что мужчине может грозить тюремный срок за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Уголовное дело уже возбуждено. Сотрудники Следственного комитета будут проверять, была ли лодка катамаранного типа «Байкат 470» должным образом подготовлена к выходу в открытое море – присутствовала ли на ней рация, связь для информирования о ЧП, спасательные жилеты и сигнальная ракета.