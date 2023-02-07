Девушка погибла в Австралии – неизвестного вида акула напала на нее в реке

Трагический инцидент произошел в Западной Австралии.

16-летняя девушка из Перта погибла после нападения акулы когда купалась в реке Суон. Сообщается, что ее пытался спасти юноша, находившийся рядом, множество свидетелей в ужасе наблюдали за происходящим.

«Девушка получила травмы после укуса акулы неизвестного вида. Мы работаем с полицией Западной Австралии Рыболовное судно нашего департамента находится в воде, наблюдая за районом, а сотрудники патрулируют на берегу», – говорится в сообщении Департамента сырьевых отраслей и регионального развития (DPIRD).

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Девушка, имя которой не называется, каталась на водных лыжах со своими друзьями, когда заметила стаю дельфинов и попыталась поплавать с ними. Вместо этого она наткнулась на акулу, которая укусила ее за ногу.

Свидетели говорят, что молодой человек прыгнул, чтобы спасти девушку. Один из свидетелей предположил, что молодой человек мог быть бойфрендом девушки.

Прибывшие на место медики не смогли спасти девушку, которая получила серьезные травмы ноги. Ни вид акулы, ни полный характер травм девушки остаются неизвестными. Это первая смерть в реке за столетие, а единственное подтвержденное нападение со смертельным исходом в реке Суон произошло 31 января 1923 года.

«Для акулы это необычное поведение – заплывать так далеко в реку», – заявил Пол Робинсон, исполняющий обязанности инспектора округа Фримантл.