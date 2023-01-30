Девушка пыталась провезти из Стамбула в Москву крупную партию наркотиков в своем желудке

Ее задержали в аэропорту Внуково.

В московском аэропорту Внуково полиция задержала девушку, перевозившую почти полкилограмма кокаина в своем желудке, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники, об этом же пишет телеграм-канал Baza.

В новостной сводке девушка проходит как Евгения Ч. Как сообщается, она 25 января прилетела в Москву из Стамбула и вызвала подозрение сотрудников таможни. Рентген показал, что в желудке девушки находятся подозрительные образования, похожие на свертки, после чего ее отправили в хирургическое отделение одной из московских больниц.

Реклама

Обезьяна в бронежилете погибла в мексиканской перестрелке (в ее честь уже сочинили песню) читать

За Евгенией был установлен надзор, и ее походы в туалет тщательно отслеживались. В результате выяснилось, что в желудке девушки поместились 90 свертков, содержащих в общей сложности 446 грамм кокаина.

Согласно Статье 229.4 Уголовного Кодекса РФ, такое количество кокаина (свыше 200 граммов) считается партией особо крупного размера и может послужить основанием для лишения свободы максимальным сроком 20 лет.

Почитайте, как в Канадской тюрьме поймали голубя-наркокурьера.