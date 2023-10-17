Девушка в Израиле забрала кошек и собак, которые оказались без дома из-за обстрелов

У животных стресс от взрывов.

Девушка с севера Израиля по имени Таль, живущая возле границы с Ливаном, рассказала, что многие ее соседи уехали после атаки ХАМАС. Они боятся обстрелов и нападений со стороны ливанской организации «Хезболла», которая поддерживает ХАМАС. Однако не всем из тех, кто уезжает, удается брать с собой своих питомцев — кошек и собак.

Таль стала брать на попечение брошенных животных. В частности, она постоянно навещает соседскую кошку, чтобы оставить ей еду и воду. Та очень напугана происходящим: все время прячется под мебелью и ни разу не показалась Таль на глаза. Также очень переживают собака Малка и кошка Паспас — их отдали девушке другие соседи.

Реклама

«Во время авиаударов этим утром Малка тряслась и сходила с ума. У Паспас тоже все признаки стресса — например, слишком часто вылизывается. И прошлой ночью она дрожала и дергалась», — рассказала Таль.

Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что около 150 россиян решили аннулировать или перенести туры в Израиль по соображениям безопасности на фоне ситуации в стране.