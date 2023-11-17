Дикая енотовидная собака поселилась в зоопарке Калининграда

Животное регулярно попадает в объективы камер видеонаблюдения.

Дикая енотовидная собака решила поселиться в Центральном зоопарке Калининграда. Животное появилось в городе недавно: поначалу местные жители несколько дней замечали его в окрестностях зоопарка. Затем енотовидную собаку стали замечать на Зоологической улице, а затем и в городском зоопарке: животное прячется днем, а по ночам гуляет по территории, регулярно попадая в объективы камер видеонаблюдения.

При этом сотрудники самого Центрального зоопарка рассказали, что не могут взять незваную гостью к себе — ловить здоровых диких животных и сажать их в клетки считается и незаконным, и не этичным. По той же причине енотовидную собаку стараются не подкармливать — в противном случае она приручится и не захочет возвращаться в дикую природу. Как отметила пресс-секретарь Центрального зоопарка Калининграда Екатерина Михайлова, в городе часто замечают диких животных, поскольку рядом леса, а сам город «очень зеленый».

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«Несколько лет назад прямо напротив администрации по площади ходил бобр, хотел, наверное, купаться в фонтане, но не срослось у него. Он вот ходил вокруг грустный, не мог залезть. Иногда лосей видят достаточно близко. Так что из ряда вон сегодня только то, что эта собака сама пришла в зоопарк», — отметила Михайлова.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появилась пара необычных зверей — бинтуронгов.