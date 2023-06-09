Дикий козел столкнул голландскую туристку со скалы и ранил еще двух мужчин

Всего пострадали трое человек.

Дикий козел столкнул голландскую туристку со скалы в испанской провинции Гранада, а затем напал на двух бельгийских туристов. Все трое с серьезными травмами были доставлены в больницу.

64-летняя жительница Нидерландов с двумя друзьями из Бельгии занималась в Испании хайкингом (это непродолжительное пешее путешествие по горной местности с использованием маркированных и хорошо подготовленных троп налегке), когда агрессивный горный козел напал на нее и столкнул с крутого края утеса на 20 метров вниз, прежде чем она приземлилась на нависающий уступ. Женщина сломала себе оба запястья в результате инцидента, который мог привести к летальному исходу.

Следующей целью животного стали бельгийцы, один из которых потерял сознание после нападения. Местный пастух нашел двух раненых бельгийских туристов, и вызвал спасателей. Пострадавших доставили в местную больницу на вертолете. Однако из-за непогоды спасатели приостановили операцию по поиске жительницы Нидерландов. Позже службам экстренной помощи удалось возобновить спасательную операцию и найти женщину.

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Но из-за плохой погоды было слишком сложно поднять женщину по воздуху со скалы, поэтому спасателям пришлось укрыть ее на ночь в заброшенном фермерском доме. На следующее утро голландскую туристку доставили в больницу, где лечили от переохлаждения, а также двух сломанных запястий.

Эксперты отмечают, что в данный момент в Гранаде идет сезон размножения пиренейских козлов (Capra pyrenaica), и это означает, что они особенно агрессивны в это время. В стадах козлов обычно находится доминирующий самец, который защищает сородичей от любых внешних угроз, и нападавший козел, видимо, относился к таким особям. В последние годы случаи нападения козлов участились, так как туристов в регионе становится все больше.