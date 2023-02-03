Директор зоопарка приказал убить карликовых коз, чтобы угостить гостей

Власти занялись расследованием этого дела.

Власти Мексики утверждают, что Хосе Рубен Нава, директор зоопарка в городе Чильпансинго-де-лос-Браво, приказал убить четырех карликовых коз и угостил ими гостей на рождественской вечеринке.

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«Животных забили и приготовили на территории зоопарка, их подавали в качестве еды на вечеринке в конце года», – Руис Гутьеррес, директор департамента дикой природы штата Герреро.

Рубена Нава уволили с поста директора зоопарка еще 12 января, когда погиб олень. Расследование, проведенное после инцидента, показало, что животные зоопарка регулярно выставлялись на продажу и забивались для еды.

В Мексике уже давно существует проблема с частными лицами, которые незаконно приобретают экзотических животных. Известно, что в течение многих лет торговцы наркотиками в стране строят частные зверинцы со львами, тиграми и другими дикими животными. Иногда животные убегают, сея панику среди местных жителей.

Так, полиция города Агуаскальентес сообщила, что на прошлой неделе, вырвавшийся на свободу лев напал на женщину во внутреннем дворике ее дома и серьезно ранил ее. Женщину госпитализировали с травмами ног и черепа. Лев также напал на двух собак и кошку. Его поймали во вторник и отправили в местный зоопарк.