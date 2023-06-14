«До магазина нам – 8 часов»: муж и жена поселились на острове

Морозы и темнота окружают их большую часть времени.

Образ жизни на острове вызывает довольно умиротворяющие ассоциации – белый песок, пальмы, тихий рокот волн... Но для этой семьи все наоборот.

32-летняя Доминик Ноубс живет на крошечном кусочке суши под названием Остров 203 в озере Темагами, это на северо-востоке Канады. Живет она там с мужем и на острове, кроме них, еще 15 других жителей. Большую часть года тут – морозы и темнота.

По словам Ноубс, поездка в магазин, куда они с мужем отправляются раз в две недели, может занять до восьми часов: им нужно пересечь озеро до материка (на лодке или снегоходе), а затем ехать на машине еще полтора часа. В самом магазине, как рассказала девушка, продукты очень дороги.

Доминик с уловом Фото: Dominique Nobes

Доминик переехала в дебри Канады со своим мужем и его родителями – еще в 2018 году. Супруги очень хотели начать свой собственный бизнес и открыли на острове небольшую фирму по сдаче коттеджей в аренду. У них также есть несколько бунгало на льду, которые они сдают зимой на озере Темагами (для любителей подледной рыбалки).

Хотя Доминик говорит, что «легко романтизировать идею жизни на острове в глуши», она подчеркивает, что все это не для тех, кто привык к комфорту. В окрестностях Острова 203 нет ресторанов, баров или клубов.

Но, по ее словам, самая главная большая привлекательность озера (всего тут 1259 мелких островов), – это невероятные пейзажи. Еще одно преимущество – тишина и покой. Доминик говорит, что здесь нет оглушительных сигнализаций на улице и другого шумового загрязнения, как обычно бывает в городах. Еще один плюс – это взаимовыручка, которая у них есть с соседями.

«Когда вы живете в таком отдаленном месте, вы должны полагаться друг на друга. Я жила примерно в девяти местах в Онтарио, и у меня никогда не было такого чувства единения с соседями, как здесь», – Доминик Ноубс.

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Озеро Темагами Фото: Dominique Nobes

Переходя к «минусам», Доминик говорит, что ее самая большая претензия к жизни на далеком острове – это отсутствие удобных вариантов, чтобы купить еду. Здесь нельзя просто вызвать доставку на дом или пойти за едой на вынос. Однако, по ее словам, зато она научилась лучше готовить.

Ситуация с продовольствием становится еще хуже в зимние и весенние месяцы, когда лед на озере то замерзает, то тает, и по две недели семья не может покинуть остров. Поэтому на этот период им нужно набрать дополнительные припасы.

Лед на озере Темагами Фото: Dominique Nobes

Еще один недостаток – риск чрезвычайных ситуаций. Аптечка в домах на острове должна всегда содержать все самое необходимое. Также приходится отказываться от любого, даже малейшего риска и всегда быть осторожным. По словам Ноубс, владение навыками оказания первой помощи на острове, а также умение водить лодку и снегоход – это обязательное условие.

Также могут понадобиться владение плотницкими и сантехническими навыками, поскольку не всегда легко вызвать наемного работника.

Несмотря на то, что это не самое простое место для жизни, Доминик говорит, что быть островитянкой хорошо и ей никогда не бывает скучно на острове.