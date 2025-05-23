Докопался: турист хотел вырыть яму на пляже, но провалился в зыбучие пески

На первый взгляд забавный, но на самом деле довольно пугающий инцидент произошел на знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.

Британский турист весело проводил время на популярном бразильском пляже, когда прямо на глазах других отдыхающих провалился в зыбучие пески. Историей инцидента поделился таблоид Daily Mail.

Молодой человек слишком увлекся, раскапывая яму в песке ради забавы и не заметил, как докопался до воды. Сначала он выкопал дыру примерно по пояс и, ничего не подозревая, прыгнул туда – после этого турист резко провалился на 2,5 метра и уже не смог выбраться самостоятельно. Оказалось, что на дне ямы начал расползаться зыбучий песок, который медленно засасывал парня.

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Фото: Daily Mail

На помощь беспечному, но уже изрядно испугавшемуся британцу кинулись другие отдыхающие. Судя по сообщениям и фото с места событий, мужчину пытались вытащить с помощью веревок и веток, но ничего не помогало. В конце концов, туриста вытянули профессиональные спасатели.

Вся операция по спасению 22-летнего британца заняла около трех часов. Всё это время он не терял оптимизма и даже умудрялся прихлебывать пиво, которое ему протянули добродушные отдыхающие, чтобы «избежать обезвоживания». Правда, после счастливого спасения парень всё-таки признался, что очень боялся «умереть» прямо в яме, которую собственноручно и выкопал.

Будьте осторожнее – не ройте ям себе и другим!