Докопался: турист хотел вырыть яму на пляже, но провалился в зыбучие пески

На первый взгляд забавный, но на самом деле довольно пугающий инцидент произошел на знаменитом пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро.
Британский турист весело проводил время на популярном бразильском пляже, когда прямо на глазах других отдыхающих провалился в зыбучие пески. Историей инцидента поделился таблоид Daily Mail.
Молодой человек слишком увлекся, раскапывая яму в песке ради забавы и не заметил, как докопался до воды. Сначала он выкопал дыру примерно по пояс и, ничего не подозревая, прыгнул туда – после этого турист резко провалился на 2,5 метра и уже не смог выбраться самостоятельно. Оказалось, что на дне ямы начал расползаться зыбучий песок, который медленно засасывал парня.
На помощь беспечному, но уже изрядно испугавшемуся британцу кинулись другие отдыхающие. Судя по сообщениям и фото с места событий, мужчину пытались вытащить с помощью веревок и веток, но ничего не помогало. В конце концов, туриста вытянули профессиональные спасатели.
Вся операция по спасению 22-летнего британца заняла около трех часов. Всё это время он не терял оптимизма и даже умудрялся прихлебывать пиво, которое ему протянули добродушные отдыхающие, чтобы «избежать обезвоживания». Правда, после счастливого спасения парень всё-таки признался, что очень боялся «умереть» прямо в яме, которую собственноручно и выкопал.
Будьте осторожнее – не ройте ям себе и другим!