Дом американки захватила сотня голодных енотов

Животные днями и ночами сидят на крыльце и требуют еды.

В США сотня голодных енотов захватила дом женщины. Ей пришлось обращаться за помощью к местным властям, пишет портал UPI.

Пенсионерка из города Поулсбо (Вашингтон) пожаловалась на пушистых животных, окруживших ее дом. Она рассказала, что на протяжении 35 лет подкармливала лестных енотов, но пару месяцев назад их количество во дворе начало стремительно расти. Сколько их сейчас, подсчитать трудно, но визуально — больше сотни.

Голодные еноты днем и ночью сидят у крыльца американки и требуют еды. Из-за этого женщине страшно выходить из дома. Она пыталась обратиться к частным специалистам, но ей ответили, что отлов и переселение зверьков будет стоить $500 (48 180 рублей) за каждого. Таких денег у пенсионерки нет.

Теперь решить проблему женщины пытаются местные власти. Они напомнили американцам, что не стоит подкармливать диких животных в своем дворе — так как это может привести к подобной ситуации.

Реклама