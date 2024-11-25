Дорога к себе: как путешествия вдохновляют основательницу салона Aura by Rubets

Ольга Рубец – владелица салона красоты Aura, парикмахер, создательница бренда косметики и необычных хрустальных украшений для дома. Мы спросили Ольгу о ее местах силы и узнали, как путешествия по России и миру вдохновляют её на новые проекты и помогают оставаться на связи с собой. А заодно попросили дать несколько тревел-лайфхаков в сфере красоты!

– Судя по всему, вы много путешествуете. Какие страны или города произвели на вас самое сильное впечатление и вдохновляют по сей день? Какое место вы можете назвать своим местом силы и почему?

– Знаете, ещё лет десять назад я перечислила бы Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Лондон, Рим… Но сейчас могу уверенно сказать: самые яркие воспоминания у меня случились в России. Потому что когда я посетила Камчатку, мое сердце осталось там. Это самое колоритное место, которое я видела в жизни. Такое ощущение, что на Камчатке собрались будто «шоу-румы» мест, которые я всегда мечтала посетить — Новая Зеландия, Нарния (смеется), Япония, кое-где даже Калифорния. И, конечно, океан — в общем, Камчатка «номер один» в моем шорт-листе.

После Камчатки назову Бали. Я очень люблю и скучаю по Бали. Это место, которое подарило мне много ярких впечатлений. И, как это ни странно, следующее место силы – Финский залив, Комарово или Репино. Там я выхожу на набережную и понимаю, что меня будто на зарядку поставили. Заряжаюсь там энергетически, эмоционально и эстетически.

Фото: Из личного архива Ольги Рубец

– Вопрос из рубрики «Лайфхаки по уходу для путешественниц»: расскажите, какие средства обязательно должны быть в дорожной косметичке? Чтобы справиться с долгими перелетами, сменой часовых поясов и прочими последствиями частых путешествий.

– Очень актуальный вопрос! У меня с собой в самолёте всегда отдельная маленькая косметичка. В ней:

Термальная вода, увлажняющий крем, патчи (сейчас я беру прямо большой патч на всё лицо), капли для глаз;

Салфетки с «мицелляркой» – они очень удобны для очищения лица и снятия макияжа, к тому же с ними пропустят на любом предполетном контроле, ведь это не жидкость;

Крем для рук – в моем случае это крем моей собственной косметической линии, которую я сейчас поставила на паузу, но пользуюсь только собственным кремом. Я как раз делала упор на путешественников, и в линейке всегда были тревел-размеры до 100 мл.

Бутылка для воды. К ней я нарезаю с собой лимон, кладу его в сумку и потом выжимаю в воду, потому что вода с лимоном особенно хорошо влияет на организм.

Мелатонин – в путешествиях, где ждет смена часовых поясов.

Также в наборе для путешествия у меня всегда есть подушка для шеи и большой кашемировый платок – им можно накрыться как пледом или накинуть на лицо и заменить повязку. В общем, универсальная вещь.

Немного декоративной косметики: тональная основа, тушь, румяна – чтобы выйти из самолета звездой!

Фото: Из личного архива Ольги Рубец

– Путешествия часто дарят новые идеи. Случалось ли так, что какая-то поездка вдохновила вас на создание новых проектов?

– Этим летом мы побывали на венецианском острове Мурано, где делают знаменитое муранское стекло. И там мне с новой силой захотелось возобновить работу с хрусталем — это проект, который я начала когда-то после знакомства с Гусевским хрустальным заводом во Владимирской области. Я вспомнила ощущения, когда ты приезжаешь на завод, и перед тобой раскрывается эта непередаваемая магия создания из ярко-оранжевой горячей массы, почти лавы, настоящего произведения искусства! Хочу сделать серию декоративных вещей, но пока не буду говорить, каких.

– Расскажите подробнее о проекте-коллаборации с Гусевским хрустальным заводом? Как возникла идея этого сотрудничества?

– Гусевский хрустальный завод — легендарный завод, который меня восхищал с самого детства. У меня и до этого были классные проекты-коллаборации с разными дизайнерами. А дружба с заводом в Гусь-Хрустальном родилась опять же от моей косметической линии. Я назвала свое направление «смарт-лакшери»: минимум вложений в упаковку, максимум — в содержание. То есть всегда использовала классные ингредиенты и потрясающие отдушки, но упаковку делала максимально минималистичной, чтобы как можно меньше мусора уходило в мир.

Среди линейки размеров были большие банки, такие капсулы с кремом для тела. В какой-то момент мне захотелось создать для них очень красивую упаковку. Так, благодаря крему, родилась красивая хрустальная банка в коллаборации с Гусевским хрустальным заводом. Позже она трансформировалась: ее можно наполнить воском и сделать красивую свечу, сама банка тоже может служить красивым украшением интерьера, хранить в ней монетки и конфетки, можно поставить в ванной и складывать туда ватные диски или палочки.

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Результат совместного проекта Ольги Рубец и Гусевского хрустального завода им. Мальцова

Для меня большой честью стала возможность посотрудничать с мастерами завода, побывать на производстве, увидеть работу изнутри, создать с дизайнером завода эскиз для моей продукции, увидеть весь процесс своими глазами. Шедевры, которые получились в результате, разлетелись в разные уголки мира. Это ручной труд, предметы делали малыми партиями, по два-три в месяц. Как сказала одна моя клиентка, «когда-нибудь это будет продаваться на Sotheby’s». Подождем!

– Как вообще появилась идея создания своего салона?

— Все получилось очень органично. Я уже 25 лет работаю в сфере красоты. И, как говорится, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Долгое время работала в итальянском салоне красоты Aldo Coppola, затем в фэшн-индустрии. А заодно — много путешествовала, и в какой-то момент мне захотелось создать такое место, где мои клиенты будут чувствовать себя комфортно, смогут отдохнуть от большого города. И все сложилось! Так я сделала свою «Ауру».

— Мне кажется, что поход в хороший салон — это тоже своего рода путешествие, ведь преображение и создание своего образа — это дорога к себе настоящей. А какого подхода вы придерживаетесь в работе?

— Мое основное кредо в работе — не следовать никаким трендам, а находить вместе с каждым клиентом его собственный идеальный образ. Особенно интересно работать с новыми людьми! Поэтому мне так нравится работать в Дубае, где за последние два с половиной года я приобрела новую клиентскую базу.

Каждая новая встреча — как новые любовные отношения. Ты выстраиваешь что-то очень индивидуальное, создаешь комфортную зону для двоих — мой клиент и я. Там мы вместе находим то, что будет подчеркивать индивидуальный стиль и красоту человека.

Да, это всегда путешествие, в том числе эмоциональное. К моей радости, у меня много постоянных клиентов, с которыми мы вместе много лет, так что это путешествие-трансформация может быть долгим и интересным.

Фото: Из личного архива Ольги Рубец

— Расскажите о своих планах — и в профессиональной сфере, и в путешествиях.

— В планах на следующий год — наконец-то посетить Японию. Этот рынок в косметическом плане мне очень интересен, мне хочется его глубже изучить на месте.

Также планирую развивать линию моего мерча, идея которого тоже родилась после долгих путешествий по миру. Я, как экоактивист в некоторых направлениях, всегда забираю тапочки из отелей, и они дальше живут своей жизнью в моем гардеробе. И мне захотелось сделать красивые тапочки для своих клиентов, которые они смогут забирать домой, а не выбрасывать после посещения салона.

Так мы начали с тапок, а сейчас делаем худи, лонгсливы и футболки с дизайном моего мужа. Он создает принты, а мы помещаем их на мерч. В этом нам помогает группа компаний «РОСТ», которая как раз специализируется на шелкографии, нанесении принтов и вышивке на одежде. Как говорится, самый лучший подарок – это подарок, который вы сделали своими руками. И теперь у нас всегда есть подарок для друзей и клиентов!

Фото: Из личного архива Ольги Рубец

– Вопрос из разряда «пофантазируем»: если бы вы могли организовать уникальный тур для своих клиенток, куда бы вы их повезли и что бы включили в программу?

– Моя фантазия может и космолёт предложить! Но если из более реалистичного… Мне хотелось бы устроить путешествие по Волге на теплоходе «Волга Дрим» или теплоходе похожей категории. Некоторое время мы жили на Волге, это невероятной красоты и мощи река. А на борту — в моей фантазии — можно будет сделать и бьюти-корнер, и организовать классные спортивные активности, и с искусством что-то придумать. Чтобы была красота и физическая, и эстетическая, и эмоциональная! А ещё было бы здорово взять туда классного повара — в общем, недели на полторы классная программа точно придумалась бы!