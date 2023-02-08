Древний замок стоял со времен римлян и византийцев. Его разрушило землетрясение в Турции

Землетрясение нанесло сильные повреждения замку Газиантеп. Это историческое место и туристическая достопримечательность на юго-востоке Турции.

Замок рухнул во время землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло ранним утром 6 февраля.

«Некоторые из бастионов в восточной, южной и юго-восточной частях исторического замка Газиантеп в центральном районе Шахинбей были разрушены землетрясением, обломки раскидало по дороге. Железные перила замка отшвырнуло на тротуары. Подпорная стена рядом с замком также рухнула. В некоторых бастионах наблюдались большие трещины», – сообщило турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Купол и восточная стена исторической мечети Ширвани, которая расположена рядом с замком и была построена в XVII веке, также частично обрушились.

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Согласно археологическим раскопкам, замок был впервые построен как сторожевая башня в римский период во втором и третьем веках нашей эры и со временем расширялся. Свой нынешний вид он принял во время правления византийского императора Юстиниана (527–565 гг. н. э.).

На сегодняшний день было зарегистрировано более 18 афтершоков магнитудой 4 балла и выше с момента первого толчка, одного из самых сильных, поразивших Турцию за столетие.

По словам вице-президента Турции Фуата Октая, в 10 турецких городах было повреждено около 1700 зданий.