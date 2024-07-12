авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Два самолета едва не столкнулись над Нью-Йорком

Фото: Unsplash

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование этого случая.

Два самолета чуть не столкнулись в небе над Нью-Йорком, попав на видео. Самолет Delta Connection с 80 пассажирами на борту вылетал из аэропорта Сиракьюс-Хэнкок в тот момент, когда самолет авиакомпании American Eagle совершал посадку. Инцидент произошел около полудня 8 июля.

На видеозаписи видно, как траектории движения двух самолетов пересекаются, но оба благополучно продолжают свой путь. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование этого случая.

Ранее сообщалось, что четверо россиян спаслись при катастрофе самолета Falcon 10, который летел в Москву, но разбился в горах Афганистана. 

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024