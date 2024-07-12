Два самолета едва не столкнулись над Нью-Йорком

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование этого случая.

Два самолета чуть не столкнулись в небе над Нью-Йорком, попав на видео. Самолет Delta Connection с 80 пассажирами на борту вылетал из аэропорта Сиракьюс-Хэнкок в тот момент, когда самолет авиакомпании American Eagle совершал посадку. Инцидент произошел около полудня 8 июля.

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На видеозаписи видно, как траектории движения двух самолетов пересекаются, но оба благополучно продолжают свой путь. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование этого случая.

Ранее сообщалось, что четверо россиян спаслись при катастрофе самолета Falcon 10, который летел в Москву, но разбился в горах Афганистана.