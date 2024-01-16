Два самолета столкнулись в японском аэропорту. Это уже второй инцидент за две недели

Первая авиакатастрофа произошла 2 января в аэропорту Токио.

В аэропорту Титосе на северном японском острове Хоккайдо произошел инцидент с двумя самолетами на взлетно-посадочной полосе. Во вторник самолет Korean Air Lines подрезал самолет Cathay Pacific Airways. Авария произошла, когда самолет Korean Air готовился к взлету, сообщил представитель авиакомпании.

На борту самолета Korean Air находились 289 пассажиров, однако сообщений о пострадавших не поступало. В результате аварии в аэропорту было отменено 46 рейсов.

Самолет Cathay Pacific, припаркованный в аэропорту Титосе в Саппоро, был «задет» самолетом Korean Air, сообщил флагманский перевозчик Гонконга.

«Наш самолет в тот момент стоял на стоянке без пассажиров и экипажа, и был задет пролетавшим мимо самолетом A330 авиакомпании Korean Air», – говорится в заявлении Cathay Pacific Airways.

Происшествие случилось всего через две недели после столкновения самолетов в токийском аэропорту Ханеда, в результате которого погибли пять человек. Самолет Japan Airlines загорелся после столкновения с самолетом береговой охраны на взлетно-посадочной полосе 2 января.

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Во время финальной стадии захода на посадку рейса авиакомпании Japan Airlines (JAL) из Саппоро в Токиосамолёт Airbus A350-900 столкнулся с самолётом de Havilland DHC-8-315Q Dash 8 Береговой охраны Японии. DHC-8 должен был отправиться на север Японии для помощи районам, пострадавшим в землетрясении.

В результате столкновения оба самолёта получили существенные повреждения и были полностью разрушены пожаром. Все 367 пассажиров и 12 членов экипажа на борту Airbus A350 были благополучно эвакуированы, однако пять членов экипажа самолета береговой охраны погибли.