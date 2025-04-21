Двигатель американского самолета загорелся из-за дикого кролика

Экипаж сумел успешно посадить лайнер со 159 людьми на борту.

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Рейс авиакомпании United Airlines, направлявшийся из Денвера, срочно вернулся назад практически сразу после взлета из-за внезапного возгорания двигателя. Впоследствии выяснилось, что пожар возник после того, как в работающий двигатель самолета Boeing 737-800 случайно угодил дикий кролик.

Экипаж успешно посадил самолет обратно в пункт вылета, при этом на борту находилось 153 пассажира и шестеро членов команды. Сообщается, что это четвертый известный случай столкновения воздушного судна с таким животным, зафиксированный Федеральным управлением гражданской авиации США.

Ранее сообщалось, что сотрудника аэропорта засосало в работающий двигатель самолета.