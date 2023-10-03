Двое жителей Владивостока погибли, отравившись парами гнилой картошки

Их тела обнаружили в погребе гаража.

Двое мужчин из Владивостока погибли от паров гнилого картофеля во время уборки в погребе гаража, сообщает прокуратура Приморского края. Тело 31-летнего мужчины обнаружила его мать, когда тот перестал брать трубку. Рядом в погребе без сознания лежал его друг. Приехавшие медики не смогли спасти мужчин.

Картофельными газами называют испарения, исходящие от гниющего картофеля. При гниении овощ выделяет сернистые аналоги спиртов, – тиолы, которые и вызывают у человека отравление. Если в помещении плохая вентиляция, то это может серьезно повлиять на здоровье.

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По словам токсиколога, такие отравления связаны с тем, что в погребах обычно нет вентиляции: «Когда картошка или какие-то овощи долго лежат, они начинают гнить. И так как вентиляции нет, там накапливаются газы типа сероводорода, углекислого газа, окислы азота, метана. Особенно опасен углекислый газ – он без запаха, без цвета, его вообще невозможно определить. Люди, когда не знают этого, спускаются в погреб. Достаточно концентрации 0,1%, чтобы человек там побыл буквально несколько минут и это закончилось смертельным исходом».

Михаил Кутушов, врач-токсиколог, поделился советом о том, как избежать угрозы. По его словам, в народе давно существуют правила, которые следует выполнять: перед тем, как лезть в погреб, нужно опустить туда свечку. Если она горит ровным голубым пламенем, значит, там ничего нет, можно спускаться. «Но если свечка гаснет, то надо проветрить, два-три дня проветривать погреб, либо даже ведрами его (воздух) вычерпать, как это странно ни звучит», – рассказал Михаил Кутушов.

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Кутушов добавил, что в год несколько сотен человек гибнут от подобных отравлений. Он отметил, что во время работ в погребе необходима подстраховка – несколько человек должны оставаться наверху и следить за ситуацией.

По словам токсиколога, в случае низкой концентрации опасных газов человек может подняться на поверхность, почувствовав себя плохо. Однако если концентрация испарений выше 0,1%, «достаточно несколько вдохов-выдохов, и человек просто падает замертво».