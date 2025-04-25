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№ 1 (15)

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Russian Traveler №1(15) 2025
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Двоих россиян в Таиланде арестовали за нелегальную работу

Двоих россиян в Таиланде арестовали за нелегальную работу

Они проводили экскурсии для туристов без лицензии.

Полиция Таиланда арестовала двоих россиян из-за нелегальной работы гидами. Мужчин, проводивших экскурсии для туристов без лицензии, арестовали 23 апреля на острове Ко Сирай (провинция Пхангнга).

 

Имена россиян не раскрываются, а их дальнейшая судьба не известна. При этом, по данным местных СМИ, сотрудники правоохранительных органов также оштрафовали две туристические фирмы из-за неких административных нарушений.

 

Ранее сообщалось, что в Таиланде арестовали россиянина, который делал массаж без разрешения.

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